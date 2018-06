Continúan avances en transporte público

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las mesas de trabajo con concesionarios del transporte público en Irapuato continúan, en temas como regularización de concesiones y mejora del servicio, señaló el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres.Refirió que existe un acuerdo suscrito con los empresarios que debe cumplirse, y que actualmente se trabaja en la Revista Físico-Mecánica de las unidades, para después abordar los temas de rediseño de las rutas.Ante el cuestionamiento por las declaraciones de la candidata del PRI a la Alcaldía, Yulma Rocha Aguilar, en las que señaló que el gobierno local no ha querido regularizar las concesiones, el Alcalde Interino refirió que la candidata debe informarse bien y no tomar el tema como discurso político.“Aquí hay un compromiso, un acuerdo marco y dentro de ese acuerdo está el otorgamiento de las concesiones, que podríamos coaccionar que no sea más que el mejoramiento del transporte público y ese es un requisito que la misma ciudadanía nos está exigiendo”, dijo.Enfatizó que no se han “dado largas” a los concesionarios, mismos que la semana pasada tuvieron una reunión con el Secretario del Ayuntamiento, José María González Navarro, pues el gobierno local tiene la intención de continuar los acuerdos.“Habrá que reconocer que siempre han tenido esa disponibilidad y siempre ha habido apertura de parte de nosotros”, enfatizó.Alcántara Torres agregó que aún no se ha tratado el tema del incremento de la tarifa, pues primero están abordando los temas de mejoramiento de las condiciones, la seguridad y colocación de cámaras en las unidades.El Alcalde Interino refirió que es viable la propuesta de dar pensión vitalicia a elementos caídos en el cumplimiento de su deber, aunque es un proceso largo que tendrán que tomar en cuenta quienes lleguen al Congreso del Estado en la próxima administración.“Yo no lo vería mal pero tiene un proceso y una ruta (...) en Irapuato desde que llegó esta administración siempre hemos hablado de dignificación policial, hemos pasado del dicho al hecho”, puntualizó.