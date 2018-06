Pagan salmantinos $7 mil a ‘observadores’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Salmantinos estarán pagando 7 mil pesos al mes por cada vigilante de la empresa privada contratada por el municipio para prevenir el delito en el sector centro.Mujeres y hombres fueron contratados por la empresa ARZAA protección y vigilancia especializada S.A de C.V para prevenir el delito en el sector centro de Salamanca.Dentro de sus funciones está observar los posibles delitos y llamar al Sistema de Emergencias 911 para informar el hecho, pues estos guardias de seguridad privada no tienen la facultad legal para arrestar o detener al delincuente, tampoco cuentan con el equipo necesario para salvaguardar la integridad del ciudadano y del propio elemento.Los guardias solicitaron el anonimato.“Somos tres turnos y trabajamos las 24 horas del día, nos vamos rolando, lo que hacemos es visitar los negocios, en una tabla el encargado del negocio firma de que pasamos, anotamos el nombre de la persona y de local y ya vamos dando vueltas, estamos aquí en la Zona Centro, en la colonia Bellavista, en la Villareal y en otra colonia. Somos hombres y mujeres y no traemos armamento nada más la pura macana”, expresó un guardia privado.“Se supone que si nosotros vemos o nos hacen el llamado la gente que se va a cometer o que se cometió un acto (delito) nosotros tenemos que marcar al 911 de nuestro teléfono o de algún otro teléfono para informar lo que está pasando, ya que si es algo más grave pues ya le marcamos a nuestro superior y nuestro superior se comunica con otros mandos, dijeron que nos iban a dotar de radios pero todavía no lo hacen”, añadió otra elemento.Los guardias compartieron que a la quincena recibirán 3 mil 500 pesos, así como algunas prestaciones.“Nos van a pagar tres mil quinientos a la quincena, tenemos seguro, afore, vales de despensa no tenemos, dijeron que es para empezar ahorita, pues estamos en un período de prueba y que más adelante podría aumentar nuestro salario”, platicó.“Nosotros no podemos perseguir ni hacerle nada a la persona, ya si nos llega a agredir pues a lo mejor ahí sí, pero pues ya hasta que Dios no lo quiera nos agredan o algo porque nosotros no somos policías”, resaltó una mujer guardia.Asimismo, elementos de seguridad privada de la empresa ARZAA indicaron que su función es la proximidad social y no es un requisito contar con habilidades o entrenamiento de seguridad para poder trabajar en esta empresa ya que no realizan las funciones de un policía.Coinciden comerciantes de la zona centro que la empresa privada contratada por el municipio no les garantiza la seguridad, explicando que lunes por la tarde se cometió un robo a una tienda de ropa.No paran los robos a comercios y a transeúntes en la zona centro del municipio de Salamanca principalmente sobre la calle Juárez, comerciantes de esta zona indicaron que el lunes alrededor de las 5 de la tarde se cometió un robo en una tienda de ropa, al igual que el intento de asalto a un comercio de bisutería el fin de semana pasado y 15 días atrás una de las zapaterías sufrió un atraco que duró por lo menos 25 minutos y no se obtuvo respuesta inmediata por parte de la autoridad competente.“Esto de la seguridad privada se me hace a mí como un desvío de dinero, es dinero tirado a la basura porque seguridad pública no sirve, no pueden contra los robos, no pueden contra las ratas, contra los asesinatos; los policías no sirven, primero los municipales, luego los estatales, luego llegó la Policía Militar y hasta la Gendarmería y no han podido con nadie”, comento Alicia, encargada de una zapatería.Asimismo, consideraron que el personal de esta empresa debe estar armado para combatir estos delitos.“Lo que hace falta es policía con armas porque éstos de seguridad privada vienen con una macana nada más y traen unos perros, pero pues para la inseguridad qué está aquí en las calles ahorita no creo que funcione, nosotros necesitamos a las fuerzas especiales no menos preciamos el trabajo de la policía privada, pero no nos garantizan nada”, dijo Omar, de una tienda de bisutería.El Gobierno Municipal de Salamanca no descarta solicitar apoyo al Gobierno del Estado en el tema de Movilidad.Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado Hernández, luego de que desde el pasado lunes varios elementos de Tránsito de este municipio han solicitado su renuncia tras el asesinato de 6 de sus compañeros el pasado viernes.“No descartamos ninguna posibilidad, estamos abiertos, nuestro compromiso es con la sociedad de prestar ese servicio de vialidad”, expresó el funcionario.Sin embargo, Maldonado Hernández dijo que esta decisión tendrá que esperar, pues hasta el momento la Administración Pública cuenta con los elementos viales necesarios para cubrir la necesidad de la gente, tanto en las calles, cruceros u otro tipo de operativos viales, mismos que entrando en funciones lo harán con apoyo del Mando Único, así como con la Gendarmería y Policía Militar.“Vamos a esperar en estos días cómo se está dando porque todavía hay algunos elementos que tienen esta inquietud, se van a acercar y ya dependiendo de eso vamos a ver nuestra fuerza que tenemos en vialidad, los elementos que nos quedan, cómo podemos organizarnos operativamente y en su momento se tomará estas decisiones”, declaró.