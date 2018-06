Agreden a policías al acudir a reporte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Policías municipales fueron recibidos a pedradas y bajo amenazas con armas de fuego en la comunidad de San Roque, al buscar intervenir en un ataque a balazos en donde un joven de aproximadamente 25 años quedó gravemente herido.Dos paramédicos en una ambulancia de Protección Civil se tuvieron que detener en la entrada del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, en espera de más apoyo policial, esto al darse cuenta de la agresión a los primeros elementos que quisieron intervenir en el reporte.Hasta donde estaba la ambulancia llegaron amigos y familiares del herido para insultar nuevamente a los elementos y exigir la entrada de la ambulancia, en su estado de desesperación al tener herido en medio de la calle al joven, dentro del poblado, en donde algunos no permitían la intervención policial.“Entienda, no podemos ingresar hasta que llega la ayuda, y no podemos poner en riesgo a los paramédicos”, le decía uno de los policías a la madre del herido, mientras un amigo del joven aventaba al preventivo entre su desesperación al buscar que ingresaran.El hecho ocurrió ayer minutos después de las 5 de la tarde y, tras la solicitud de apoyo, a los pocos minutos llegaron siete patrullas con alrededor de 22 policías municipales.En tanto, en la ciudad, mandos de Policía Vial ordenaban levantar los retenes de revisión vehicular, tras escuchar el hecho por los radios de frecuencia; por seguridad de los elementos.Al poder entrar a la primera calle de la comunidad San Roque resguardaron la ambulancia, pero también fueron rodeados por una gran cantidad de habitantes de la zona.El herido, aparentemente apodado “El Borre”, de inmediato fue abordado a la ambulancia y trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad, tras recibir varios balazos en el costado izquierdo del abdomen.De acuerdo con testigos, el joven estaba afuera de su casa cuando ingresaron varios hombres en un automóvil y al detenerse frente a él abrieron fuego.Tras el ataque no se registraron detenidos, sin embargo, la comunidad de San Roque es un ‘foco de alerta’, pues últimamente ha registrado varios enfrentamientos y ataques a balazos que han dejado a varias personas lesionadas.