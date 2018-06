Lo persiguen y matan frente a gasolinera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven de 20 años murió acribillado por un grupo de al menos cinco hombres que le dispararon desde una camioneta.Alrededor del cadáver el personal de Servicios Periciales recogió alrededor de 7 casquillos percutidos.El ataque ocurrió ayer minutos después de las 2 de la tarde, a la altura de la gasolinera del entronque a la comunidad de Tupátaro, justo a un costado de la carretera federal Cuerámaro-Irapuato, informaron policías del Mando Único.La víctima, José Manuel Jiménez Hernández, con domicilio en la comunidad Tres Villas, mostraba disparos en abdomen, tórax y cabeza.Sin embargo, su madre y otros familiares, quienes llegaron a identificarlo, declararon que el joven era muy rebelde, no trabajaba, se perdía por varios días y era muy inestable en sus relaciones sentimentales.Al no permitírseles el paso señalaron que no podían identificarlo por la ropa que llevaba puesta ya que se alejaba de ellos por tiempos prolongados.Fue a través de unas fotografías tomadas por personal pericial que la familia lo pudo identificar.De acuerdo con lo señalado, la víctima fue perseguida por la carretera federal en dirección hacia Irapuato.Pero al llegar a la gasolinera se quiso esconder entre la arboleda, donde fue acorralado y uno de los agresores le disparó desde la camioneta para después huir.