¡Digan ‘me equivoqué’!

2018-06-06 10:41:32 | Ma. REFUGIO CARBAJAL

Esperemos que tengan vergüenza, se pueda revertir un poco la situación ya de cara al Mundial de Rusia.

Selección Mexicana. Foto: Staff.



¿Después del problemón que se armó ayer, qué podemos esperar del Tri? Es una tontería lo que ha pasado con la Selección de México durante las últimas horas, porque lo que pasó no tiene explicación alguna.

Siempre he dicho que somos humanos y nos equivocamos; hemos sido muy criticones en cuanto a los técnicos que han estado al frente de la selección, pero el entrenador no juega, los que juegan son los jugadores y tenemos varios de nivel, aunque no lo hacen notar con este tipo de problemas. ¿Con esto qué esperamos?

Ojalá que con la vergüenza, esperemos que tengan vergüenza, se pueda revertir un poco la situación ya de cara al Mundial de Rusia. Deben saber enfrentar la situación, porque realmente no sé cómo estarán, más que por el aspecto deportivo, por lo personal. Aquí podría venir una consciencia que diga, caramba, qué estupidez cometí.

Quizá lo que más repercuta es en lo personal de los jugadores… no creo que las esposas estén muy contentas con la situación. Hay que imaginar solamente ese escenario, porque el futbolista puede pensar más en la situación personal que en lo deportivo. La cosa es que los que se vieron inmiscuidos estaban en su día libre, cometieron un error y ahora están obligados a dar más de lo que normalmente se espera de ellos, para de alguna manera compensar.

Los jugadores que no participaron en la pachanga deben de hablar con los demás, para saber por qué cometieron esta tontería.

Afortunadamente faltan unos días para buscar recuperarse y encontrar un punto de equilibrio sobre todo por lo que pasa con las esposas. Por parte del cuerpo directivo de la selección nacional, debe de haber un regaño, al menos una sanción. Sabremos que no la habrá, pero debería existir un buen regaño porque ese tipo de tiempos libres es para aprovechar en familia, con amigos, no para que anden así.

Ya el tema le ha dado la vuelta al mundo y tal parece que es idiosincrasia del mexicano; pero debemos de entender algo, que cuando eres seleccionado tienes una responsabilidad de representación de tu país; no tenemos muy buena fama, pero ojalá y los muchachos saquen leña de este problema, en pocas palabras, que saquen el carácter adelante… ¡Digan ‘me equivoque’! eso los sacará adelante.

Hay que darle espaldarazo a la lista

Soy uno de los que cree que el técnico debe ser el único con la responsabilidad de elegir a los futbolistas que pueden o no asistir al Mundial. Sin embargo, todos podemos tener una opinión sobre si nos gusta uno u otro futbolista. Para este caso de Rusia, tengo entendido que Osorio hizo un muy buen grupo con sus auxiliares para poder elegir a los 23 futbolistas, y eso me parece muy bueno.