Estadio de gala para La Fiera

La empresa HKS se encargaría del diseño del nuevo estadio del León.

El AT&T Stadium, en Arlington, Texas, es la "joya" de los estadios en el mundo.



Referente a la construcción del nuevo estadio para el Club León, el alcalde interino de León, Luis Ernesto Ayala afirmó que él aún no ha revisado dicho proyecto, sin embargo considera que será un buen plan para la ciudad.

Al cuestionar a Ayala Torres sobre si la propuesta de que el nuevo estadio se ubique entre los bulevares Alonso de Torres, Francisco Villa y José María Morelos sigue en pie o si ha habido algún cambio, el primer edil sostuvo que ésta no se ha modificado.

“Esa es la propuesta, se tiene ya el terreno adquirido por el Gobierno del Estado, el proyecto sería de particulares en ese sentido considero que es un buen proyecto para León".

“No lo he revisado (el proyecto) no se ha anunciado de manera clara y sabemos el propósito de la adquisición del terreno. La donación del terreno para la construcción de este nuevo estadio la tendrá que anunciar el Gobierno del Estado”, señaló.

am publicó que la propuesta del proyecto del nuevo estadio se encuentra en el Congreso del Estado y que será la próxima semana cuando esta será presentada por autoridades estatales, municipales y por la directiva de Grupo Pachuca.

La nueva casa de la Fiera “nacerá” el próximo lunes.

AM pudo confirmar que el 11 de junio, por la mañana, será presentado el proyecto de construcción de la nueva casa del Club León en los terrenos que el gobierno del estado adquirió en el cruce de los bulevares Francisco Villa, Alonso de Torres y José María Morelos.

Al evento asistirán el gobernador Miguel Márquez Márquez, el alcalde interino Luis Ernesto Ayala y los dirigentes de Grupo Pachuca, encabezados por Jesús Martínez Patiño y su hijo, Jesús Martínez Murguía.

Una fuente cercana al gobierno estatal confirmó además que ya existe una empresa encargada del proyecto de construcción, aunque aún no hay una maqueta. Se trata del despacho HKS México, que en 2009 se encargó de la construcción del estadio Corona Territorio Santos Modelo en Torreón.

La matriz del despacho, con sede en Texas, ha elaborado los proyectos de construcción de varios de los estadios más caros y modernos en el mundo, incluyendo al AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y cuyo costo fue de 1,300 millones de dólares.

Proyectos de lujo

En su sitio web, HKS también presume la construcción del US Bank Stadium en Minneapolis, sede del Súper Bowl de este año, y del Lucas Oil Stadium, casa de los Indianápolis Colts.

En México, además del estadio de Torreón, HKS dirigió la remodelación de la zona de retaurantes del estadio Azteca y la edificación del estadio MexTenis, casa del Abierto