Asegura que tránsitos no necesitan protección porque no corren peligro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De 630 elementos de Tránsito Municipal sólo 75 están armados (46 agentes operativos y 29 mandos), pues son los que cuentan con licencia de portación de arma de fuego. Hay cuatro más en proceso de obtenerla.Ninguno cuenta con chaleco antibalas, aunque se tienen 53 pero no se han asignado, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública de León.Sin embargo José Guadalupe Alcalá Jiménez, director de Tránsito, descartó temer que sus elementos corran algún riesgo de ser víctimas del crimen organizado como los policías viales de Salamanca asesinados la semana pasada.“Hemos estado platicando con ellos y les comentaba que lo que pasó en Salamanca es un caso muy fortuito, inesperado; traían vehículos que decían Policía Municipal y no Tránsito Municipal”, dijo.“Esto nos hace una diferencia, nosotros sí tenemos muy bien identificadas las unidades”, declaró dejando entrever que el ataque de los grupos delincuenciales es sólo contra policías.Informó que los agentes armados están distribuidos en las salidas de la ciudad, en operativos especiales y motociclistas.De los agentes armados, la SSPL indicó que sólo 15 concluyeron una capacitación especial, con duración de tres meses y realizada en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, en temas de armamento, balística, marco jurídico y tácticas policiales, entre otros.Aunque cabe mencionar que todos los agentes de Tránsito reciben capacitación del uso de armas desde su preparación académica.Aunque manifestó que su principal actividad es levantar multas, Alcalá aceptó que en algunas ocasiones sí requieren pistolas.“Sí es muy importante que estemos armados, nosotros atendemos parte del sector carretero del Eje Metropolitano, el Morelos, bulevar Aeropuerto, la entrada de San Felipe, Lagos de Moreno y San Francisco”, señaló.El funcionario aseguró que a los filtros y puestos de revisión mandarán a los agentes que ya tienen armas, pero que quienes no estén debidamente preparados no podrán portar pistola.Por último precisó que al revisar vehículos por otras faltas sí han detectado a personas relacionadas con la comisión de un delito y que han hallado armas.“Seguimos procediendo por la falta de placas, por vehículos con vidrios polarizados, por falta de licencia, por exceso de velocidad, pasarse el alto, no respetar manejar con las manos libres, es decir, estar utilizando un dispositivo como es el celular”.“Y es petición de nuestro Secretario de Seguridad que los agentes también ya tengan chalecos, sobre todo donde andamos haciendo los filtros”, concluyó.