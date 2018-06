Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El reciente ataque que causó la muerte de seis policías viales en Salamanca ha sido indignante, sobre todo porque los elementos se encontraban indefensos al estar desprovistos de armas y chalecos antibalas. Su función era detener vehículos sin placas y revisar carros y motos, por lo que aparentemente el operativo no era de peligro y no ameritaba tener armas.Día a día escuchamos, vemos y leemos en las noticias la cantidad de muertes que se han suscitado en el estado de Guanajuato debido a la delincuencia. El video que circuló en redes sociales de este asesinato tan cobarde puso rostro al número de víctimas. Una cosa es tener conocimiento de los decesos y otra ver los cuerpos ensangrentados yaciendo en la calle. Esa visión que el video transmitió sacude la conciencia de autoridades y ciudadanía que a fuerza de escuchar cifras de muertos diariamente ha llegado a entumecerse.¡Ayúdame, buey! es la frase que el único policía que no muere de inmediato en el ataque repetía clamando auxilio. Estas palabras que con mucho respeto aquí escribo, representan esa petición que toda la ciudadanía quiere: ¡Ayuda! Pedimos que esta inseguridad termine y que podamos salir a la calle sin miedo a verse inmersos en una balacera. Ya una vez me tocó ver a un señor acribillado en un carro con la portezuela abierta y otro que se arrastraba pecho tierra por el camellón de Av. Cloutier, y en otra ocasión a una pareja asesinada también en su vehículo frente al gimnasio Sport City. ¿A cuántas personas más tendremos que ver morir?Ayer, mientras escribía estas líneas, se escuchó el sonido de la sirena de una patrulla por un tiempo. En mi mente se recrearon otra vez las imágenes del video y el pensamiento se activó cuestionando si habría acontecido otro hecho semejante. Esta percepción de inseguridad es real.Una vez escuché la propuesta de un israelita que ha resuelto situaciones de inseguridad y dijo que primero necesitaba a su gente bien armada y con buenos chalecos porque no los iba a exponer, y después dijo que él se encargaba de limpiar la plaza tan a fondo como se le pidiera y dejaba a los elementos del municipio bien capacitados para mantener la labor. Esta propuesta terminó en eso, en una propuesta considerada inviable no sé por qué.Es claro que la situación de peligro que se vive a diario ha rebasado al gobierno. Las propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado para dar respuesta a esta problemática van desde el establecimiento de centros de adicciones, fortalecimiento de elementos de la Policía hasta reconstrucción del tejido social. Estas medidas preventivas podrían dar resultado a largo plazo. Ahora se requieren acciones inmediatas y contundentes que den respuesta y que regresen la paz a Guanajuato. Hay que inspirarse en casos de éxito de otros países y ciudades, pero hay que actuar pronto y a la brevedad.La voz moribunda del policía vial víctima de tan horrible masacre debe retumbar en oídos de gobernantes y directivos responsables de la seguridad. ¡Ayúdame! Esa voz es el clamor ciudadano, nos representa y no debe pasar desapercibida. ¡Ayúdame! ¡Ayúdanos!