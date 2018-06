Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si otra cosa no ocurre, el jueves el Gobierno del Estado dará el primer paso para la construcción del nuevo estadio con la presentación de la solicitud al Congreso para que autorice la desafectación de las 12 hectáreas en donde estará la casa de La Fiera.La solicitud llegará al pleno del Congreso pero deberá turnarse a la Comisión de Hacienda y Fiscalización que preside Angélica Casillas Martínez: entre panistas, se espera un trámite exprés.Pero no todos los diputados de oposición ven con buenos ojos el proyecto, hace ruido que sea justo en tiempo de campañas electorales y les preocupa que se utilice para ganar votos para los azules.Aunque Ricardo Anaya Cortés se había comprometido a estar el siguiente sábado en tierras guanajuatenses esto no podrá ser. La cita era al mediodía y faltaba confirmar qué municipio visitaría, pero siempre no.La idea es que el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República acompañe al abanderado de ese partido en la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, casi al cierre de campaña incluso en una gira y recorrido de calles.Pero eso sí, entre la organización y avanzada de los eventos de ambos candidatos salieron regañados porque aunque esperaban ver un Arco de la Calzada lleno el domingo pasado, éste apenas si lució con los colores de los partidos. La indicación es que en el que sigue, llenen o llenen.Los que andan bien apuntados a donde los llamen en campañas son varios funcionarios municipales y están dispuestos a hacerla de lo que sea; lo mismo entregan playeras y acomodan gente, el chiste es que el candidato los vea.Así pasó ayer en la reunión entre la Coordinadora Leonesa Adultos Mayores (CLAMA) y el candidato a la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde los asesores de la Dirección General de Gobierno fueron parte del staff organizador.También asesores de función edilicia y hasta uno que otro servidor estatal estuvieron presentes; claro, su justificación es que ya no están en horario laboral y entonces podrían estar en cualquier evento político. Son bien puntuales para salir de sus trabajos y trasladarse a los actos de campaña de los candidatos. ¿Así serán para chambear?Luego de que la semana pasada el secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda, anunció que aceptaban la recomendación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (quien propuso que una organización civil o una universidad revise el proceso de asignación de la concesión para el libramiento Silao) ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez reiteró que están abiertos a cualquier revisión.En entrevista el Mandatario le mandó a decir al Comité Coordinador que: “Lo que ellos decidan, sin ningún problema; lo he dicho de manera muy clara y tajante, quien guste y quien desee no hay nada qué ocultar y no van a encontrar más que un procedimiento apegado a ley y sin ningún problema; quien guste, seré muy respetuoso de ello”.“De ese tamaño es mi confianza, de ese tamaño mi tranquilidad, quien sea que lo haga apegado a la ley”, puntualizó. Eso sí, también aclaró que los funcionarios responsables al frente del proyecto son el secretario de Obra Pública, Arturo Durán, y el secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís.Las recomendaciones al Ejecutivo y al Legislativo para que revisen y modifiquen la ley de concesiones ya fueron publicadas en el periódico oficial el pasado 1 de junio. El Góber ya le aventó la bolita al Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que preside Arminda Balbuena Cisneros, para que defina al organismo que revisará el proyecto. Veremos qué deciden.El que no quita el dedo del renglón en poner orden en las direcciones de Policía y Tránsito Municipal es el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, que esta semana planea reunirse con la tropa para reiterarles su confianza y apoyo a quienes estén cumpliendo con su trabajo de cuidar a los leoneses.Lo dijo desde que asumió el cargo en abril pasado, que una de sus prioridades sería poner orden en la Secretaría de Seguridad Pública y así lo ha hecho. En las últimas semanas fueron despedidos 20 policías y 24 tránsitos que no estaban cumpliendo con su trabajo, y al parecer faltan más.El aspirante a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, Felipe Arturo Camarena García, fue ayer a la Universidad; le tocó exponer sus propuesta de campaña ante los estudiantes de La Salle Bajío.El ex Procurador ofreció a los jóvenes encabezar un gobierno eficiente y transparente con el uso de los recursos públicos.