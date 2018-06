Amenizan alemanes festejo sacerdotal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bajo la batuta de Thomas Kammel, el coro Neuer Kammerchor de Heidenheim, Alemania, llegó al altar del Templo Expiatorio de León para embelesar a los leoneses.Durante más de hora y media cantaron para festejar el 50 aniversario de sacerdocio de Eduardo Contreras Gutiérrez, rector del recinto religioso.“Sure on this shining night”, “Ave María” (Angelus Domini), “Os justi”, “Cantate Domino” y “Ave verum corpus” fueron sólo algunas de las piezas que el coro vocalizó, rodeado de asistentes que al no encontrar lugar, se quedaron de pie en espera de más canciones.También, entre las piezas destacaron El cascabel, de Lorenzo Barcelata; El son de la vida, de José Galván y We Are the World, de Michael Jackson y Lionel Richie.El coro finalizó su interpretación para recibir al coro de cámara de la Escuela de Música de León, conformado por 20 voces, entre ellas barítono, tenor, contralto y soprano, que armonizaron al mismo estilo que las tesituras alemanas.