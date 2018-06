Liman asperezas ‘Peje’ y empresarios

“Quedamos en que seguiremos con este diálogo después de la elección. Si él resulta ganador de cualquier forma seguiremos en este diálogo, en la construcción de un México mejor”, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, al término del encuentro de casi tres horas.



“¿Sí hubo un abrazo?”, se le preguntó al empresario.

“Sí, claro..., y platicamos de beisbol”, respondió.



“Creo que tiene un plan, vamos a verlo en la instrumentación, si el primero de julio gana. Todavía vamos a ver qué sucede de aquí al primero de julio”, expresó.

- Pero le siguen teniendo miedo a López Obrador?

-Vamos para adelante, a favor de México.



“Nos necesitamos: yo tampoco quiero que me pongan como Chávez o como Maduro”, reviró el invitado y la puerta al apaciguamiento de los ánimos se abrió en un santiamén. Incluso quedó abierta de par en par si el AMLO pega de home run el 1 de julio.

“En una mesa de diálogo estamos dispuestos a discutir cuáles son los problemas de México y cuáles son las posibles soluciones. Quedamos en que seguiremos con este diálogo después de la elección y si él resulta ganador, de cualquier forma seguiremos en este diálogo en la construcción de este México mejor”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien acudió como “invitado especial”.



“En el diálogo se marcaron las diferencias públicas y privadas que se han tenido y tanto nosotros como empresarios como él como candidato, dimos nuestros argumentos y nuestra voluntad de seguir platicando.

“Se mantuvo siempre la cordialidad en el diálogo y evidentemente lo pusimos sobre la mesa, por ambas partes, las discrepancias que hemos tenido”, reseñó Castañón, quien hace mes y medio había aceptado la propuesta de Andrés Manuel de instalar una mesa de trabajo sobre el nuevo aeropuerto.



“Se aclararon todas las dudas, se limaron asperezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos, en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea Presidente de la República”, celebró satisfecho el invitado.

“Quedamos en que después del 1 de julio, si ganamos la Presidencia, nos vamos a volver a reunir para ponernos de acuerdo y poder presentar conjuntamente un plan de desarrollo económico para México”, comentó.



-Las acusaciones mutuas ¿quedaron atrás?

-Se portaron muy respetuosos y yo hice lo propio.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Reunidos en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), los empresarios más importantes del País pidieron a Andrés Manuel López Obrador mantener abierto el diálogo en caso de que sea electo Presidente el 1 de julio.En la reunión de Bosques de Ciruelos 278, en Las Lomas, Obrador, quizá el político más vilipendiado por los empresarios en la historia contemporánea, libró ayer el obstáculo más rudo en su carrera a la Presidencia de la República.A la mesa del Club Empresarios Bosques, 48 acaudalados hombres de negocios se sentaron a dialogar con el candidato más aventajado y el insólito cónclave se cerró con una escena difícil de imaginar hace apenas unos días: López Obrador se estrechó en un abrazo con Claudio X. González Laporte.El ex presidente del Consejo reconoció que el tabasqueño tiene un proyecto para el País, pero advirtió que primero es necesario que gane.López Obrador tal vez no lanzó un sin hit ni carrera, pero sí dominó al equipo con el que por años mantuvo una relación más que tirante. Aficionado práctico al rey de los deportes, el tabasqueño por fin completó el out más difícil: el 27, a 26 días de la elección, la madre de todas las batallas.El líder de Morena se apersonó ante los poderosos hombres de negocios. Allí lo esperaban, entre otros, Germán Larrea, Emilio Azcárraga, Alberto Bailleres, Alejandro Ramírez, varios de los cuales intentaron descarrilarlo en los últimos días propalando un mensaje a sus empleados: Aguas con el populismo. Y el señalado como populista salió airoso de esa encerrona.Obrador pudo lanzar una bola curva para sacar un out preciado en el momento más álgido del desayuno, cuando los empresarios alzaron la voz para pedirle que dejara de etiquetarlos como miembros de “la mafia del poder”.Los empresarios expresaron a López Obrador su exigencia sin rodeos.Andrés Manuel estuvo acompañado por el empresario Alfonso Romo, enlace del equipo de campaña con la iniciativa privada.