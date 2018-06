Ya pueden detener a la suegra de Javier Duarte, María Virginia Yazmín

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un juez federal retiró la suspensión que concedió para quesuegra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no pudiera ser detenida.En consecuencia, con la determinación del, no hay nada por el momento que impida a las autoridades detener a la madre deEl amparo fue presentadocontra orden de aprehensión, presentación y localización.Se trata de un amparo conocido comocon el que la suegra del ex gobernador pretendía protegerse de ser aprehendida.De inicio, el juez concedió la suspensión provisional y con ello las autoridades estuvieron impedidas para detenerla.Ahora, esta medida ha dejado de tener efectos por lo que si en los próximos días un juez emite orden de aprehensión contrapodrá ser ejecutada sin problemas.