Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es jueves 17 de mayo, y por primera vez en tres días, la temperatura no pasa de 20 grados en Mons.Es común que la primavera belga combine mañanas y noches de memoria invernal, con tardes de promesa veraniega.hace más de una hora. El espacio no sobra.Ignora que pronto casi todo un país pronunciará su nombre con tristeza y observará consternado los inocentes rasgos de su cara: grandes ojos oscuros, piel aceitunada. La herencia de padres kurdos iraquíes. En los días siguientes, su rostro aparecerá acompañado sucesivamente de estas palabras: tragedia, indignación, homenaje, investigación. Los políticos discutirán sobre ella.A casi 150 kilómetros del campo de refugiados, el agente V. se pone el uniforme sin aventurar que ese día va a acabar accidentalmente con la vida de una niña de dos años. Pasada la medianoche, patrulla junto a un compañero en el municipio valón de Saint-Ghislain.La tranquilidad se rompe a las 2.10 horas, cuando reciben un mensaje: hay un vehículo sospechoso en la autopista. Les advierten de que es "particularmente peligroso", sin más detalles. Pisan el acelerador y se dirigen a toda velocidad al encuentro de la furgoneta. Desconocen a qué les tocará enfrentarse.Incluso a bordo de un camión frigorífico. La policía belga les ha interceptado tres veces, pero aun así, vuelven a probar con insistencia. Saben que no es imposible. Una vez lo consiguieron, aunque las autoridades británicas acabaron expulsándoles a Alemania.Lleva más de diez años en el cuerpo de policía. En todo ese tiempo, nunca ha usado su arma reglamentaria.. El abogado de dirá días después que su cliente apunta al neumático delantero izquierdo, pero que cuando va a apretar el gatillo, la furgoneta intenta sacarles de la carretera embistiéndoles, yTras la detonación, la furgoneta sale de la vía y se para en la boca de un párking. En la confusión, los refugiados salen al exterior. Está oscuro y se mezclan con la noche. La policía les detiene, pero es incapaz de identificar al traficante de personas que conducía el vehículo. Nadie le delata. Un policía practica primeros auxilios a Mawda para tratar de salvar su vida. La ambulancia tarda entre 20 y 30 minutos en llegar y la transportan al hospital de Mons. Es tarde.Los padres no reciben la noticia de su muerte hasta el día siguiente. No les permitieron acompañar a su hija en la ambulancia y están encerrados en un centro de inmigrantes bajo amenaza de expulsión por carecer de documentos.La indignación por el caso rebosa.que son alojados temporalmente en Bruselas. Un clamor exige su regularización y que no se les vuelva a deportar a Alemania. La oposición critica la política represiva del Gobierno. La derecha nacionalista de la N-VA, que controla la cartera de Inmigración, reacciona tachando a los padres de Mawda de irresponsables. Ponen como ejemplo el episodio de su intento de huida en un camión frigorífico para ilustrar el peligro al que exponían a su hija.", dice su. La oposición le tacha dey responde duramente a ese intento de culpar a los padres. Incluso el policía que disparó, interviene en la polémica y afirma sentirse "profundamente molesto" porque la responsabilidad de los padres se ponga en duda en medio de un trance tan duro para ellos.Los padres de Mawda, de la mano, durante el entierro de su hija en Bruselas.El entierro de Mawda, por el rito musulmán, se convierte a la vez en un momento de recuerdo a la pequeña y de reivindicación de un trato más humano a los refugiados.Mientras la investigación continúa, 11 rectores de universidad firman una carta conjunta exigiendo que se regularice a la familia de Mawda "para permitirle seguir el proceso judicial y recogerse en torno a su tumba". Y critican la "degradación progresiva del respeto y la protección a las personas más vulnerables en nuestras sociedades". El titular de Inmigración, el nacionalista flamenco Theo Francken, responde con virulencia a la misiva. "Si los rectores quieren jugar a la política migratoria, se volverá contra ellos como un boomerang"."El que ha matado a un niño vuelve lentamente a casa en medio del silencio. El hombre que ha matado a un niño sabe que este silencio es su enemigo, y que va a necesitar años de su vida para vencerlo, gritando que no fue culpa suya. Pero sabe que esto es mentira, y en los sueños de muchas noches deseará tener un solo minuto de su vida pasada para hacer este solo minuto diferente. Pero tan cruel es la vida para el que ha matado a un niño, que después todo es demasiado tarde".