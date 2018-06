Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Colegio de México ha realizado un muy buen diagnóstico, relevante y oportuno, sobre uno de los grandes problemas nacionales. Desigualdades en México 2018 es un tratado sobre las inequidades en ingreso, educación, trabajo, género, territorio, migraciones y cambio climático. Es una visión panorámica que establece asociaciones entre las diferentes caras de las injusticias. Fue elaborado por once profesores-investigadores de siete centros de El Colegio de México, se presentó el 5 de junio y está disponible en: http://desigualdades.colmex.mx.Es una obra oportuna por varias razones. La primera es que permite entender el enojo y el pesimismo confirmado por los sondeos de opinión. Por ejemplo, Parametría estableció en 2007 que 38 por ciento de la población consideraba que la “economía empeoró el último año”; en 2017 la cifra ya llegaba a 73 por ciento. Es difícil ser optimista ante tanta corrupción, violencia e injusticia.Los investigadores también confirmaron la pobreza intelectual con la cual los partidos tratan este tema. Analizaron sus plataformas electorales y encontraron que todos hablan de las inequidades cuando dictaminan los males nacionales, pero ninguno presenta propuestas sólidas sobre la manera en cómo van a enfrentarlas de llegar al poder. Son una especie de muégano de ideas desarticuladas carentes de una visión integral.La ambigüedad facilita las confusiones y evasiones tan evidentes como en la famosa carta enviada por Germán Larrea, principal accionista de Grupo México, a sus 50 mil empleados el 25 de mayo. Larrea considera que las próximas elecciones son un referéndum sobre dos modelos: el “capitalista de libre mercado con alto contenido de RESPONSABILIDAD SOCIAL” y el “populista” que incluye propuestas de “estatización de empresas”, que seguiría el camino de Venezuela, Cuba o la desaparecida Unión Soviética. Asusta su pobreza analítica.Pese a que Larrea presume de “RESPONSABILIDAD SOCIAL” -puso mayúsculas a su original- guarda silencio sobre las desigualdades en el ingreso. A él sólo le “enojan y ofenden la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad”. La omisión importa porque entre 2007 y 2017 –cito datos de Desigualdades en México 2018– los ingresos laborales han disminuido en su valor real en 13 por ciento, mientras que la fortuna personal de Germán Larrea creció, según la revista Forbes, en 137 por ciento: pasó de 7.3 a 17.3 mil millones de dólares.La reveladora carta de Larrea es representativa de lo que piensa una corriente empresarial y es un anticipo de las resistencias que habrá ante cualquier intento por modificar la distribución de la riqueza y el poder. Como el país tampoco puede seguir ignorando las desigualdades es inevitable preguntarse ¿qué hacer?Desigualdades en México 2018 no tiene recomendaciones o propuestas concretas. El esfuerzo lo coordinaron Melina Altamirano y Laura Flamand quien me explica que El Colegio de México quiere refrendar con este informe las décadas que tiene estudiando las desigualdades al mismo tiempo que combate la indiferencia, mete el asunto en la discusión nacional para lograr modificaciones en políticas públicas ineficaces.Si ese es el objetivo, Desigualdades tiene que verse como el inicio de una discusión que deben impulsar los colegas que hicieron el estudio y las autoridades de El Colegio de México que lo alentaron. El paso lógico sería que El Colegio convoque en los próximos meses a foros públicos y privados donde académicos, gobernantes y empresarios, entre otros, revisen las múltiples caras del problema e identifiquen soluciones viables. Transformarse en foro de diversos se facilita, porque la obra fue financiada por Bancomer y la Fundación Colmex.El telón de fondo de Desigualdades es el divorcio que hay entre el saber y el poder. Ante la gravedad de nuestros problemas ofenden las improvisaciones, las ocurrencias y los dispendios que caracterizan el ejercicio del poder público. Las élites políticas deben entender que el conocimiento es un ingrediente indispensable tras una gestión pública de calidad. Sobre todo, cuando las inequidades están íntimamente relacionadas con la violencia criminal y la corrupción. Por estas y otras razones Desigualdades en México 2018 es un trabajo relevante y oportuno.Twitter: @sergioaguayoColaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.