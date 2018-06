Padres de familia denuncian proyecto que aparentemente afectará a más de mil 200 alumnos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Padres de familia denunciaron que autoridades escolares y municipales ocultan un proyecto que aparentemente afectará a más de mil 200 alumnos de primaria en Purísima del Rincón.Al parecer pretenden obtener 5 mil metros pertenecientes a la escuela “Manuel Doblado”, para la creación de un Centro de Atención Múltiple; retirando el espacio deportivo a los estudiantes de primaria.La mañana de ayer, a manera de recorrido por el plantel, el delegado Román Cifuentes, el síndico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Servín; el director de la escuela, Víctor Gilberto Escobar; los jefes y supervisores de sector, estuvieron de manera fortuita en las instalaciones, ante un grupo de padres de familia inconformes.Durante el recorrido que se tuvo, se midió el terreno, y algunas madres de familia cuestionaron a las autoridades sobre el proyecto de la creación del CAM en lo que son ahora las canchas de futbol de la escuela.Las autoridades, en específico Román Cifuentes, argumentó ante la queja de los padres de familia, que se trata de un espacio público que corresponde a la Secretaría de Educación.Aseguró que el espacio recreativo de los estudiantes no tendrá ningún problema, que después se va a convocar a una reunión informativa.Cada vez menos escuelaDe acuerdo a la molestia que manifestaron las madres de familia, cada vez se resta más espacio a la escuela, con el argumento de que no es propiedad del plantel.indicó una de las madres que presenció la visita de las autoridades.Esta situación ha incomodado a los involucrados en la educación que se imparte en la primaria, pues dicen que no hay información precisa sobre lo que se va a hacer, y la razón por la que se tiene que ocupar el espacio en que los alumnos realizan sus actividades deportivas., mencionó Paty, una madre de familia.Por otro lado, las personas que se inconformaron por esa visita, hicieron hincapié en que no les dan informes del proyecto, a pesar de ser parte de la escuela.En el recorrido de las autoridades, que a decir de madres y personal, no se les informó, el delegado Román Cifuentes aseguró que lo que se planea es en beneficio de todos.mientras que otro de los asistentes al recorrido fue quien señaló que se tratará de un Centro de Atención Múltiple, sin mayor detalle del mencionado proyecto.Se indicó por parte de padres de familia, que hoy se manifestarán frente a Palacio Municipal en Purísima del Rincón, en espera de que alguna de las autoridades competentes les ofrezca una explicación y les informe sobre lo que se piensa hacer.