Recordando a Don Gonzalo Báez Camargo “El don de servir”

Gonzalo Báez-Camargo, nacido en Oaxaca de Juárez, fue un maestro normalista, catedrático, revolucionario, poeta, periodista, escritor, traductor, metodista y académico mexicano. Se le conocía con el pseudónimo “Pedro Gringoire”, personaje de la novela Nuestra Señora de París de Victor Hugo. Participó en la Revolución Mexicana, de 1915 a 1916, enlistándose en la brigada Zaragoza del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. En 1918, se reintegró a sus estudios ingresando al Seminario Evangélico Unido y a la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Ciudad de México. Inició su trabajo como periodista colaborando para los periódicos La Voz de Puebla, La Opinión y Excélsior. En este último utilizó el seudónimo Pierre Gringoire, las columnas con la que colaboró "El pulso de los tiempos", "Los libros de nuestros tiempos", y "Temas de la semana", se publicaron por más de cuarenta años. Paralelamente escribió para las revistas y periódicos The Christian Century, El Heraldo de México, La Nueva Democracia, Nueva Senda, World Dominion, La Revista Evangélica, Alborada, Guirnalda, El Abogado Cristiano, El Mundo Cristiano, El Evangelista Mexicano, El Faro, Libertad, Ferronales, Rumbo, Cuadernos Americanos, Eusko-Deya, Ábside, Foro Internacional, Historia Mexicana, Tribuna Israelita, Horizontes y Germinal. En 1937 fundó la revista Luminar. Impartió cátedra de literatura, periodismo, y lenguas hebreas en el Seminario Evangélico Unido, en la Comunidad Teológica de México, en la Escuela de Periodismo "Carlos Septien García" y en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el Premio de Poesía Popular, Premio Nacional de Periodismo, Medalla de Plata otorgada por la República Francesa y los Doctorados Honoris Causa por la Universidad de San Pablo en Tokio, Japón, y por el Instituto Internacional de Estudios Superiores de México. Entre sus más destacados documentos está el -don de servir-: “Solo tengo una vida, una vida no más, ¿en que emplearla?, ¿en odiar o en amar? ¿Odio? ya hay bastante en el mundo, bastante rencor. ¿Porque he de aumentarlos?, si lo que hace falta es amor, mucho amor. Si alguno me ofende, si alguno procura mi mal, hay un daño al menos que no ha de causarme: Es hacerme odiar. Si pienso tan solo en el bien de los otros y me olvido de mí, no hay ninguna ofensa que me pueda herir. L vida es tan breve, y hay tanto de bueno que hacer, que no tengo tiempo para aborrecer. La vida es tan corta y tanto hay que servir y ayudar, que no tengo tiempo sino para amar. Yo no quiero riquezas, ni gloria, ni fama, ni poder para mí: Solo quiero el gozo de amar, ayudar y servir, porque el amor hace milagros. Dios te bendiga, y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti, paz. Una Niña le llamo “El Milagro del Amor de Dios y su Misericordia” y ella cuenta una hermosa historia, del poder del amor, en todas circunstancias. Nunca te rindas, lucha por la gente que amas”. Cuantas cosas no se solucionarían en nuestra realidad social si realmente amamos al prójimo y hacemos hincapié en que el valor más importante de la humanidad es el amor y el servir. “Dormía, dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir y el servir era alegría, Rabindranath Tagore”