Campeón del mundo en la pobreza

Abandonado se encuentra el campeón mundial Sub17, Daniel Hernández. La siempre “amable y cumplidora” directiva del Atlante lo despidió del equipo pero con un gran pendiente, que le deben tres meses de sueldo.

Dani Hernandez al ver qué no recibía pago y solo promesas, acudió a Controversias, donde ya tienen su caso. Es decir, si no le pagan, si no hay ni promesa de pago, y los directivos ni lo pelan, mañana es el Draft del Ascenso, Atlante no podrá comprar jugadores según el reglamento, ese mismo que se pasan por “El Arco del Triunfo”.