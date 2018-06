Rusia 2018, a siete días del inicio mundialista

La ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018, se llevará a cabo el jueves 14 de junio (8:00 horas del centro de México) en el Estadio Luzhniki de Moscú, antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita correspondiente al Grupo A, programado para las 10:00 horas en México.También se entonará la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2018, "Live It Up". Una danza en la que participarán diversos artistas rusos y muchas celebridades de todo el mundo, así como los cantantes Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, las voces de la canción oficial de la Copa del Mundo.El Estadio Luzhniki de Moscú, que albergará la inauguración tiene aforo para 81 mil aficionados.Durante el mes que dura la Copa del Mundo, la vida cotidiana no es la misma. Hay que anticipar ciertos detalles por si los partidos ocurren mientras estás en el trabajo o en tu merecido día de descanso.Y si se trata de la Selección Mexicana, es buen momento para planear esa escapada de 90 minutos, porque dos de los tres partidos ocurrirán por la mañana y en horario laboral.Por eso, te compartimos la agenda tricolor en la fase de grupos:Domingo 17 de junio10:00 horasTelevisa, TV Azteca, SkyLunes 23 de junio10:00 horasTelevisa, TV Azteca y SKYViernes 27 de junio09:00 horasTelevisa, TV Azteca y SKY