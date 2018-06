Sancionan a boxeador y a TV Azteca por promover al PRI en pelea

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por la emisión de una pelea en la que el deportista promovió a la abanderada en playeras y cintillo.

Iris Sánchez Chiu

, estableció la relevancia de este caso a unos días de que inicie el Mundial de Futbol Rusia 2018 de manera paralela al desarrollo de las campañas en todo el país,

Gabriela Villafuerte Coello



"Estamos a unos días de atestiguar el Mundial de Futbol y en los estadios pueden suceder situaciones que ya las hemos visto en nuestra experiencia en donde no hay control del público", indicó.

Y agregó: "Los juegos iniciarán el 14 de junio y todavía hasta el 27 de junio en que concluyen las campañas, también pueden suceder esas cosas y si las televisoras tienen las concesiones de un servicio público tiene que llevar a cabo los mecanismos de control y monitoreo para evitarlas", precisó.



Por los hechos se sancionó al boxeador con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 8 mil 060 pesos, a la candidata con 50 UMAs, o sea 4 mil 030 pesos y a la televisora con 80 mil 600 pesos.



Además "de no haber sido por ese escrito la autoridad no hubiera tenido conocimiento de los hechos ilícitos", expuso.

Pero cuando es proceso electoral todos estamos obligados a cuidar las normas y acatarlas y llevar a cabo todas las acciones para cuidarlo, estableció.Respecto al caso resuelto este jueves por la Sala Regional Especializada,lo que violó el modelo de comunicación política que da al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad exclusiva de administrar todo acceso de partidos y candidatos a esos medios de comunicación.El magistradoa los que el proyecto no señalaba responsabilidad— pues no se deslindaron de forma oportuna de la propaganda y su difusión.El evento fue sábado por la noche y el deslinde al martes siguiente por la tarde,En contra de sancionar a la candidata y a la televisora se pronunció la magistrada María del Carmen Carreón, pues la abanderada se deslindó 64 horas después pero actuó dentro de los "parámetros de inmediatez" ya que la pelea no se transmitió en vivo, el domingo baja la actividad y es posible que se haya presentado la aclaración hasta el martes.