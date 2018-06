Caso de notarías es un llamado a evitar tráfico de influencias: Luis Baños

Luis Baños, diputado coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que por cuestión de ética las notarías irregulares deberían detener sus labores; además, celebró la invalidación de la convocatoria porque considera que es un llamado a los funcionarios públicos actuales para evitar el tráfico de influencias.

En entrevista, el legislador invitó a los titulares de cada notaría a detener su funcionamiento hasta que exista una resolución de parte del Poder Judicial de la Federación.

"Por ética deberían parar labores hasta que la autoridad competente del Poder Judicial resuelva situación. Es cierto que son abogados y mientras el resolutivo no cause ejecutoria, ellos pueden continuar e impugnar a través de un recurso de revisión. Yo les dejo la invitación para no laborar y está a su consideración", dijo.

A su juicio, la decisión del juez es acertada, pues significa una forma de combatir el tráfico de influencias, y pidió que quienes reciban las patentes de notaría en un futuro deberán ser profesionales que dominen la materia.

"Celebramos la revocación porque debemos orientar todas las acciones de los servidores públicos dentro de la legalidad, evitar simulación de actos jurídicos como el mismo resolutivo lo señala en la convocatoria para cubrir las plazas de notaría pública”.

Agregó que “las patentes deben ser otorgadas a personas profesionales que se dediquen a ello y que hayan acreditado de forma eficiente los requisitos y prácticas correspondientes para ser meritorios”.

Dijo que no es la primera vez que se busca favorecer y premiar a servidores públicos de una administración, pues en otras administraciones fue evidente el pago de la lealtad.