Cadenas de Whatsapp difunden una imagen de supuestos carteles distribuidos en distintos sitios de la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo, los cuales advierten “Por eso amigo petrolero, compañera petrolera ¿Estás dispuesto a perder tus beneficios? ¿Ya razonaste tu voto en las próximas elecciones? Porque podríamos tener consecuencias negativas para nuestro derechos y beneficios”. Sin embargo, los carteles no están pegados en la refinería como menciona la cadena.

De acuerdo con la Agencia Verificado 2018 la cual contactó a seis empleados de la empresa petrolera que laboran en la refinería, así como a la oficina de Alfredo Mier y Concha Rodríguez, secretario general de la sección 35 del Sindicato de trabajadores. Todos los testimonios coinciden en que dichos carteles no están pegados en las instalaciones de la refinería y aseguran no haber recibido reportes por su distribución en las instalaciones.

Los carteles muestran una nota del periódico Reforma, publicada en junio de 2017, que resume una declaración realizada por el exdiputado federal de Morena Vidal Llerenas, quien supuestamente había criticado los privilegios de los que goza el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como nómina excesiva, herencia de plazas y bonos.

El cartel también afirma que “fuentes cercanas a la negociación” del contrato colectivo, realizado en 2017, han informado que los beneficios podrían verse acotados o eliminados, incluso para los jubilados. Finalmente, llama a reflexionar el voto en la próxima elección dando a entender que, de llegar Morena al gobierno, se eliminarán estos "privilegios".

El contrato colectivo de trabajo entre Pemex y el sindicato se negocia cada dos años. El actual está vigente entre 2017 y 2019, por lo que la próxima negociación sería en el segundo semestre de 2019. Las declaraciones de Vidal Llerenas que publicó Reforma, justamente se dijeron en el contexto de la pasada negociación.

Vidal Llerenas, actualmente es candidato a alcalde de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, aseguró a la Agencia Verificado 2018 que los comentarios mostrados en la nota se descontextualizaron, pues estos se referían a “los beneficios que recibe la dirigencia del sindicato”, no al contrato colectivo de todos los empleados petroleros. Sin embargo, esta versión no pudo ser comprobada, ya que no se cuentan con registros públicos de su declaración.

Información: Verificado 2018.