Tu rostro será el lienzo perfecto para colorearlo con los nuevos maquillajes Crayola

Seguramente recuerdas los crayones de colores con los que pasaste horas y horas de diversión cuando eras pequeña. Pues ahora tus artículos para colorear favoritos llegan reinventados para crear el maquillaje más divertido y con los que recordarás los momentos más especiales de tu infancia.

Se trata de la colección que Crayola y Asos tienen para ti. Esta línea posee 58 productos con más de 95 tonalidades diferentes ¡perfectas para crear el maquillaje más creativo y colorido!

Podrás adquirir los labiales, sombras, máscara de pestañas y rubores en la página oficial de Asos y los precios van desde los 253 pesos por un iluminador, hasta 575 pesos por un kit de brochas.

Por si fuera poco, cada uno de los cosméticos esy libre de crueldad animal, y su empaque en forma de caja de crayola hará que no quieras sacarlos de tu bolsa nunca.Así que, la próxima vez que sientas nostalgia por recordar aquellosque te hacían feliz cuando eras niña, no dudes en utilizar tu rostro como lienzo para crear los 'beauty looks' más femeninos.