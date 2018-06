Bomberos de Tlahuelilpan atendieron fuga en toma clandestina

Durante la madrugada de este jueves, bomberos de Tlahuelilpan atendieron un derrame de combustible en una toma clandestina en ejidos de Munitepec.

En ese lugar encontraron una camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Parte del combustible se derramó por las canaletas cercanas, lo que causará un fuerte olor a combustible durante el día, principalmente en las colonias San Francisco, Miravalle y San Primitivo.

Finalmente, bomberos de Tlahuelilpan solicitaron a la población no alarmarse, ya que no existe riesgo alguno; no obstante, en caso de duda pusieron a disposición el de la ciudadanía el número telefónico 763 786 0773.