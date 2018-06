Mejía extraña al 'Rifle' Andrade y a Burbano

2018-06-07 07:39:26 | REGINA YÉPEZ

Alex Mejía y el resto de los Esmeraldas se reportaron para iniciar la pretemporada rumbo al Apertura. Foto: Omar Ramírez.



La pretemporada inició para el Club León pero no para Hernán Burbano ni Andrés Andrade, elementos que Alexander Mejía consideraba importantes para el plantel y cuya ausencia lamentó.

Ayer por la tarde, y desde su hotel de concentración, el conjunto verdiblanco viajó a Pachuca para cumplir con la primera escala de su pretemporada, los exámenes médicos en el Centro de Excelencia Médica en Altura.

Tanto Burbano como el “Rifle” fueron dos de los grandes ausentes en la concentración y la situación no pasó desapercibida para el “Capo”, quien le deseó éxito a sus compatriotas.

“Es una lástima que no estén con nosotros pero bueno, desconozco la situación que hayan pasado pero eran jugadores importantes para el equipo, en su momento lo dieron todo”, recordó el mediocampista.

Por revancha

En lo personal, y luego de la lesión que lo dejó fuera del Clausura 2018 desde la jornada ocho, Mejía dijo sentirse en gran momento y listo para enfrentar el trabajo de la pretemporada.

“Ya me siento tranquilo, sin ningún problema, cero dolor y con nuevas energías para este inicio de torneo, esperamos tener una pretemporada agradable que nos permita crear una base importante para lo que será el tema de la competencia”, dijo.

Por otro lado, el contención sudamericano destacó los fichajes del peruano Pedro Aquino y los colombianos Yairo Moreno y William Tesillo, con quien compartió vestidor en Colombia y quien aseguró, le aportará mucho al equipo.

“Jugué con él (con Tesillo), es rápido, con buena técnica, fuerte en el juego aérero y puede hacer dos posiciones, central y lateral, eso nos va a ayudar mucho en la parte de atrás y vamos a ganar en juego aéreo”, concluyó Mejía.