'El primero que no está satisfecho con resultados, soy yo', dice Santillana ante inseguridad

“El primero que no está satisfecho con los resultados soy yo y en mi congruencia es claro que reconozco que hay un problema, sin embargo también debo de decir que hemos hecho todos los esfuerzos, que nos encontramos con una circunstancia bastante deplorable como lo dije, una policía que era parte de la delincuencia y un entorno nacional que no ha sido nada favorable para restablecer las condiciones”, declaró.



“No es responsabilidad de un hombre, es la parte fundamental, cuando hablo de esta calificación es el reconocimiento de que los resultados no se han dado, pero no es reprobatoria o de panzazo a las personas, es a todo el sistema que es lo que no funciona”, indicó.

López Santillana se dijo muy seguro de haber dado resultados a los leoneses.



“Yo todo lo que he venido ofreciendo lo he venido cumpliendo y ahí están los resultados, hablé de una estrategia de la periferia hacia el centro, de una estrategia de combatir la desigualdad, una para fortalecer la educación, de construir tres parques industriales, traer una atracción de inversiones muy importante, de fortalecer el sector turístico, del desarrollo de la cultura, del trabajo en el campo, ahí están los resultados”, concluyó.

Sistema 'desintegrado' de transporte



“Con las propuestas que yo he planteado del tren ligero o del tranvía, la resolución de los 33 kilómetros de los bulevares, todas las medidas que platiqué en mi propuesta, claro que estaría encantado de viajar en un sistema de transporte público. Ahorita necesita terminar de integrarse, nuestro sistema desafortunadamente es un sistema que no está integrado, por eso, parte de nuestra propuesta es ir a la quinta etapa del SIT”, indicó.

