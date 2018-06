“Para contrarrestar propuestas, los resultados, porque la verdad es que el hablaba hoy de Parques Metropolitanos cuando en su Twitter anunció que eran cuatro, entonces ahí ya hay una discordancia en el tema. Yo creo que es un error hacer tres o cuatro, yo voy a presentar el día lunes la agenda ambiental para que se vea cuál es la visión que se tiene”, indicó.



“Está haciendo ocurrencias, yo de verdad creo que un debate tiene que ser contrarrestar ideas, no nada más preguntas como examen, creo que tenemos la obligación de demostrar a la ciudadanía quién tiene la mejor visión para construir la ciudad que todas y todos necesitamos”, concluyó Contreras Guerrero.

Por la noche del jueves, al término del debate para candidatos a la Alcaldía de León , el abanderado del Partido Verde Ecologista (PVEM),, en estos últimos días de campañas. Sobre los cuestionamientos que le hizo a Santillana en pleno debate como en el tema de Seguridad , Contreras dijo que claramente se pudo ver que 'Héctor no responde'.Dijo que,y hasta el momento no se han hecho.cuando las cuatro anteriores siguen con fallas y no se ha logrado una buena movilidad a través de éste.