‘Compran’ partidos defensa en casillas

“Por un ratito está bien, y uno con tanta necesidad es lo único que se le puede sacar al Gobierno ese día, porque cuando ya ganan se olvidan de uno”, expresó una mujer que representará al PRI en una casilla de la colonia Valle de San José.

“Yo me resistía para anotarme, pero la verdad hay mucha necesidad, aunque me anote en el PRI no voy a votar por ellos”, dijo una joven de 25 años de la Popular Polanco.

“Mi hermano es el que recluta gente para el Partido Verde, tuvo que colgar unas lonas afuera de la casa y cuando llega de trabajar sale a buscar gente porque le pagan por hacer eso, pero los del PAN traen muchísima gente, ahorita están haciendo encuestas pero con tanto sol ni convienen los 100 pesos que dan”, comentó una señora de la colonia Nuevo León que apoya a su hermano para dar información.

“Ahorita solo se recibe gente para realizar encuestas en la Nuevo León, Los Castillos, Echeveste, o sea todo este rumbo, nos pagaron 108 pesos la otra semana, pero son de 130 pesos el día para hacer 40 encuestas, si te pones las pilas acabas rápido. Para las casillas son 500 pero para eso aún no nos piden papeles”, explicó una líder de colonos de la Nuevo León.

“Ayer vinieron los de Morena, que si quería trabajar por el verdadero cambio y que en apoyo me daban 500 pesos o hasta 700 si el día de las votaciones cuidaba las casillas; me dijeron que ya fuera el PRI y PAN, que ya venía el cambio y se molestaron porque les dije que no, varias vecinas se anotaron pero les dijeron que no comentaran nada”, comentó una habitante de la colonia San Bernardo.



“No hay pago alguno, ni contraprestación de ninguna especie económica, ni remuneración para quien nos haga el favor de regalarnos un día para defender el voto en las casillas, son los representantes del partido en cada una de las casillas electorales de acuerdo con lo que nos da derecho la ley con los partidos políticos”, dijo.



“Cuando se tiene que hacer ese tipo de mediciones se contrata una empresa, de parte del Comité Municipal no tengo contratada ninguna empresa con esa finalidad”.

Ling Altamirano consideró que los voluntarios hacen un servicio a México a través de los partidos políticos.

“Este servicio debe ser voluntario así que reclutar voluntarios es sano para la democracia, es un día que le regalamos a México, ese es el enfoque que le damos nosotros.

“Si hay otros que solamente con pago pueden reclutar gente pues será su problema porque quiere decir que no han convencido suficientemente ni con su programa, ni principios de doctrina, entonces tienen que pagar y eso debería ser contabilizado como gasto de campaña”.



“Nosotros no lo llevamos a la práctica, si alguien está ofreciendo a nombre de Morena dinero en efectivo, alguna dádiva o recurso a cambio de que nos representen en las casillas el primero de julio, les están mintiendo porque no es Morena”, aseguró el líder estatal.



“Es la primera vez que lo sé, a mí me llegó información de otros partidos políticos que estaban ofreciendo dinero por votos.

“Tenemos conocimiento de que no se puede ofrecer dinero por una cuestión electoral, eso está claro, la cuestión es saber si verdaderamente son priistas que lo están haciendo y tener las pruebas, porque pueden estar ostentándose como el PRI y hacer promesas”, aseguró el priista.



“Nosotros podemos reclutar a simpatizantes de diferentes colonias para que nos ayuden el día de la elección a cuidar las casillas y si lo están haciendo el PRI, el Verde y Acción Nacional está permitido”.

Personal delA los interesados se les pide una copia de su credencial de elector, llenar un formulario con datos personales y asistir a una junta previa al día de las elecciones.Desde hace un mes el PRI paga a los reclutadores, su tarea es que cada uno reúnaa éstas les pagarán comoTienen que entregar dosAdemás hay que contestar el“Avanza contigo”, que incluye la imagen y la firma del candidato presidencial José Antonio Meade.La función de losse lleven a cabo de acuerdo con lo que marca la ley, además de cuidar los intereses del partido que representan.Quienes funjan como representantes de casillaen la que rechazan que se les pague por la actividad realizada el día de las elecciones, sin embargo esto sólo es para evitar conflictos con elEl Partido Verde Ecologista ofrece mil pesos por cuidar la casilla, solo se tiene que llenar un formulario,solo por repartir propaganda de casa en casa, y por aplaudir y vitorear en los eventos de los candidatos del Verde. El PAN remunera con 500 pesos a los cuidadores de casillas, pero además paga 130 pesos por hacer 40 encuestas al día. Morena paga 500 pesos por ser su representante en las casillas.En Valle de San José ya cerró un grupo de 44 personas a cargo de una mujer de la colonia Popular Polanco, con 22 propietarios y 22 suplentes en los que el PRI invertirá 33 mil pesos.A pesar de los testimonios obtenidos porAlfredo Ling Altamirano, dirigente del PAN municipal, aseguró que en los 78 años de este partidoy aclaró que estas elecciones no serán la excepción.Aseguró que saben que esta práctica sí la llevan a cabo otros partidos, porque no tienen voluntarios suficientes, pero el PAN, aclaró, no lo está haciendo, nunca lo ha hecho y no lo hará. También negó que se contrate gente para hacer encuestas.El representante del partido Morena en Guanajuato,, también negó que se pague por ser representante.El PRI sí recluta a representantes de casilla, aseguró el dirigente municipal Denny Méndez, pero no a cambio de dinero.Comentó que su partido hace reclutamiento de simpatizantes, quienes serán representantes de casilla de forma voluntaria, sin pago de por medio.