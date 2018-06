Avalan candidatura de Napoleón Gómez Urrutia

“El constituyente permanente consideró que lo único que se requiere para solventar la cuestión de la doble nacionalidad cuando se pretende ejercer un cargo reservado para mexicanos por nacimiento, es agotar justamente el procedimiento establecido en la Ley de Nacionalidad y en su Reglamento, a efecto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores expida el certificado de nacionalidad, lo que el candidato impugnado cumplió”.



“Conforme a la Ley de Nacionalidad y a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, este documento es suficiente para acreditar el requisito previsto en el artículo 32 constitucional”, indicó Otálora.



“Esto no es razón para no poder ser votado, ya que incluso es requisito válido para ejercer el derecho al voto”, expuso Otálora.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la candidatura plurinominal al Senado por Morena de Napoleón Gómez Urrutia.Los Magistrados consideraron que el líder minero cumplió con los requisitos de elegibilidad de la Constitución.También aprobaron la candidatura del PAN al Senado, por la misma vía plurinominal, del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México con licencia, Miguel Ángel Mancera. Argumentaron que la restricción constitucional a un aspirante de mayoría relativa de no haber sido funcionario en la jurisdicción en la que va a competir, no aplica en las candidaturas plurinominales, pues éstas abarcan todo el territorio nacional, no una jurisdicción específica.Así, confirmaron la resolución sobre ambos casos aprobada en marzo pasado por el Consejo General del INE.La mayoría de los Magistrados consideraron infundados los argumentos del PRI en contra de la candidatura de Gómez Urrutia por la doble nacionalidad, por no cumplir con el requisito de una residencia en el país en los últimos seis meses (al vivir en Canadá), y por tener credencial de elector expedida en el extranjero.La Magistrada ponente, Janine Otálora, expuso que Gómez Urrutia entregó un certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), documento suficiente para acreditar el requisito de nacionalidad establecido en la Constitución, y optó por demostrar ser mexicano de origen, nacido en Nuevo León, con un acta de nacimiento certificada.Recordó que esa ley, así como su reglamento, establecen que ese certificado de nacionalidad puede ser expedido por la SRE a personas mexicanas por nacimiento que son reconocidas como nacionales de otro Estado y que pretendan acceder a un cargo y cumplir con el requisito de no haber adquirido otra nacionalidad.Previamente, Infante argumentó que el certificado de nacionalidad mexicana expedido por la cancillería está reglamentado para proteger derechos de los mexicanos de doble nacionalidad.Los Magistrados también consideraron infundado el argumento de que no tenía la residencia de seis meses en el país, previo a la elección.Se expuso que el candidato puede optar por uno de los dos requisitos constitucionales: demostrar ser mexicano de origen o tener residencia seis meses antes. Gómez Urrutia acreditó la nacionalidad.Sobre la impugnación de la credencial de elector, expedida en el extranjero, la sentencia ve cumplido este requisito.