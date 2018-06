Toño Esquinca está dando de qué hablar en las redes sociales luego de que durante su programa en vivoCon un tono efusivo, el locutor del

“Estaría diciendo a enseñar, a leer, a escribir, a sumar y a restar a todas las personas en cualquier tierra, en cualquier rincón, en cualquier plaza. La verdadera revolución es la educación, la verdadera revolución es la educación, la verdadera revolución es la iluminación no la estupidez ni la enajenación. Como un hijo de pu** que le quede el saco a quien le quede nos pueden hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo. En redes sociales se viene muy bien preparado, viene, y lo acepto. Y miénteme la madre, pero miénteme la madre de usted como siempre me he referido y me referó... ¡Gracias! ¡Adiós!”, dijo.

Yo siempre he creído que la gente Optimista y Buena Ondita oculta siempre a un maldito loco lleno de odio. Hoy toño Esquinca @aesquinca hizo Ley mi teoría. — Alfie Segovia Müller (@AlfieMuller) 7 de junio de 2018

Amigues, Toño Esquinca dijo que se va de México si gana AMLO.



Yo propongo que hagamos que lo firme ante notario público. — Maynné Cortés (@May_coe) 6 de junio de 2018

