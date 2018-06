“Es una hermana muy querida de la reina Máxima, estamos con ella”, afirmó el funcionario.

Trudi Hulscher, del Departamento de Comunicación de la Casa Real holandesa, dijo a The Associated Press que la hermana de Máxima de Holanda “La Fiscalía Criminal y Correccional 19 de la capital argentina está a cargo de la investigación del fallecimiento de Inés Zorreguieta, dijo a su vez a AP una persona de esa dependencia que no tiene autorización para identificarse.El canciller argentino Jorge Faurie lamentó el hecho en declaraciones a periodistas e indicó que el gobierno se ha puesto a disposición de Máxima de Holanda “para facilitar” la posible llegada a esta capital de la reina u otros miembros de la familia real “para participar en el sepelio de su hermana”.Anteriormente lo hizo en el Ministerio de Desarrollo Social de la municipalidad de Buenos Aires y en la sede de las Naciones Unidas en Panamá.Máxima mantenía una relación muy cercana con su hermana más pequeña, quien fue una de sus damas de honor en su boda con Guillermo de Holanda y la madrina de bautizo de Ariane, la tercera hija de los reyes holandeses.Inés también era hermana de Juan y Martín, hijos del segundo matrimonio de su padre, Jorge Zorreguieta, con María del Carmen Cerruti.