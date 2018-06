Hombre encuentra los restos del ex marido de su esposa en el huerto de su casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El hombre destapó así un asesinato cometido hace más de dos décadas, según han informado este miércoles las autoridades rusas.El hallazgo se produjo el pasado 23 de mayo en Luzino, un pueblo de la región de Omsk.Pero la respuesta que obtuvo le dejó aún más asombrado. "No te preocupes, es mi primer marido", le dijo su esposa, según informa The Daily Mail.. Pero él, que estaba atemorizado, no le hizo caso e informó a las autoridades.Después, fingió que su marido se había ido un día a trabajar y nunca había regresado, según The Daily Mail.