LEA A LOS POLIS

Hace unos días lo hizo con los mandos y ayer con la tropa de la Policía Municipal, el alcalde Luis Ernesto Ayala es duro y directo: “He recibido quejas de indisciplinas y no las vamos a tolerar”.Con ese mismo llamado a la disciplina LEA tendrá reunión hoy con elementos de Tránsito Municipal. Es un mensaje con las dos manos: con una la exigencia de resultados y con la otra respaldo a su labor.Pero lo realmente importante será que el Ayuntamiento los escuche, que conozcan a fondo el sentir de los policías y tránsitos para acertar en atender la mejora de sus condiciones laborales. Manos a la obra.Es un hecho que el domingo 24 de junio Andrés Manuel López Obrador regresa para un cierre de campaña en León Guanajuato. En una ciudad que muy pocos votos le dio en las elecciones de 2006 y 2012, hoy confían será diferente. El optimismo cunde en la campaña de Morena y creen que su candidato a la Gubernatura, Ricardo Sheffield, puede acercarse al puntero Diego Sinhue Rodríguez.En el equipo panista lo que comparten es la encuesta de Massive Caller, la última del 5 de junio, que en intención de voto a Gobernador da a Diego Sinhue 40.43 puntos frente a 18.18 puntos de Ricardo Sheffield; le sigue Gerardo Sánchez del PRI con 9.86 por ciento; otros con 7.54% y 23.98% no sabe.Más allá de qué tan cerca esté Ricardo de Diego, lo que sí es que desplazó al PRI como el opositor. Además Morena está haciendo la chamba, para muestra la gira de dos días de Tatiana Clouthier, la jefa de campaña de AMLO, quien estuvo en la calle, en La Salle, con empresarios, con medios, donde pudo.En privado Tatiana estuvo ayer con empresarios convocados por Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autómoviles (AMDA) Delegación Guanajuato. Su mensaje fue el de tranquilizarlos de que AMLO está acostumbrado a trabajar con la iniciativa privada.Le preguntaron sobre los alcances de la amnistía propuesta por Andrés Manuel, sobre el déficit público con eso de tener que fondear tantas promesas de campaña, la deuda externa, y el modelo Venezuela. Tatiana no traía todo el dominio de los números, pero no importó, cumplió con decir ‘no se preocupen’.Rodrigo González, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, reclamó en redes sociales que en la visita del domingo del candidato presidencial Ricardo Anaya, ni los pelaron. “A pesar de la descortesía de @RicardoAnayaC de sólo nombrar y vitorear a los candidatos del PAN ahí estuvo @MovCiudadanoGto apoyando al @FrentePorMexico hasta sus últimas consecuencias”, escribió.La relación de MC y el Frente por Guanajuato se complicó desde un inicio luego de que aprobaran ir junto con el PAN y el PRD para la Gubernatura con su candidato Diego Sinhué Rodríguez, lo mismo en las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales, pero no a las diputaciones locales y alcaldías.Tarde pero el candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, levanta la mano en la campaña. Hoy a las 5 de la tarde está convocando a un Foro de Seguridad, en el Poliforum León. Dice que va a interactuar con expertos locales y nacionales sobre las causas y soluciones a la inseguridad y violencia.“Que no se habitúen a ese lamentable estado de cosas en que nos tiene sumidos el mal Gobierno”, dice. Cualquier espacio para reflexionar qué hacer en este tema en Guanajuato, es bienvenido, aunque para posicionar su oferta política, más allá de ese slogan de “fajarse los pantalones”, está contra el tiempo.En la cancha del PAN, el asesor de Diego Sinhue en temas de seguridad, su anterior rival Fernando Torres Graciano, dice que aún tienen tiempo para convocar también a foros ciudadanos sobre el tema. Por lo pronto dice que están escuchando propuestas y visitaron ciudades como Morelia para revisar los programas exitosos que pueden replicarse, como los juzgados cívicos y otros de prevención del delito.El senador Torres Graciano no se mete en camisa de once varas sobre la continuidad del procurador Carlos Zamarripa y del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca: “Yo sí creo debe revisarse de fondo”, anota, aclarando que eso no le toca pues es decisión del próximo Gobernador. Del programa Escudo piensa igual: “La percepción es que quedó a deber, se deben de revisar resultados”.La que no afloja el paso es la candidata al Senado, Azul Etcheverry, quien ayer regresó al polígono de Las Joyas donde escuchó de los habitantes el grave problemas de adicciones entre los jóvenes y adultos. La legisladora federal con licencia por el PRI, acompañada del candidato a diputado federal por el distrito 05, Jaime Kirchner, les prometió impulsar la creación de centros de rehabilitación.El gobernador Miguel Márquez reconoció la importancia de los extrabajadores del Estado durante la “Muestra de Jubilados y Pensionados” del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.Hoy el ISSEG tiene en operación 18 Casas de Jubilados, donde se atienden a más de 15 mil 500 personas, y están ubicadas en: Acámbaro, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, 2 en Guanajuato Capital, Irapuato, León, Moroleón, Salamanca, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Valle de Santiago.