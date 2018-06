Se debe usar para reducir el dolor causado por las muelas, dolores de cabeza, articulaciones y músculos, y el dolor leve que proviene de afecciones como la artritis.



El ibuprofeno es un tipo de medicamento llamado antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Esto significa que el ibuprofeno reduce la inflamación. En el cuerpo, la inflamación ocurre por una variedad de razones: puede ser un signo de infección o la respuesta del cuerpo al daño.

El dolor puede atacarte en los momentos más inoportunos. Entonces, en busca del alivio del dolor, vas al armario o a la despensa en tu casa para buscar algo que te quite esa incomodidad. Cuando miras dentro del armario, ves una caja de paracetamol y una caja de ibuprofeno, peroVamos a intentar solucionar tus dudas al respecto.Tanto el paracetamol como el ibuprofeno son; ambos te. Pero tienen diferentes mecanismos de acción, diferentes interacciones con otros medicamentos a tener en cuenta.Básicamente, son diferentes, por lo que no debemos elegir a ligera entre uno u otro.ElEl mecanismo exacto de acción del paracetamol aún no está confirmado, aunque los científicos están trabajando actualmente en varias hipótesis.Por su parte, else usa de forma similar al paracetamol;No todos pueden tomar ibuprofeno. El paracetamol es más seguro.A diferencia del paracetamol, no todos pueden tomar ibuprofeno.-Alérgico (hipersensible) a otros AINE-Aquellos que sufren de una úlcera estomacal-Sufre de insuficiencia cardíaca-Pacientes con enfermedad hepáticaEn general, tanto el paracetamol como el ibuprofeno son buenos fármacos que pueden aliviar el dolor rápidamente y se puede acceder fácilmente a ellos sin receta en una farmacia.