Lo que comemos cada vez está más relacionado con las enfermedades que padecemos, o podemos prevenir, o podemos evitar. Cada estudio va a avanzando en esta línea en la que todo nuestro cuerpo se relaciona, parte física, parte psicológica, parte nutricional.La dieta MIND va en esta línea, las personas que siguieron la dieta MIND redujeron su riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 54 %. También, investigadores han hallado que los adultos que siguieron la dieta sólo algunas veces también redujeron el riesgo de la enfermedad en un 35 %.El origen de esta dieta forma parte de las conclusiones de un estudio publicado en ‘Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s.Para llevar a cabo la dieta hay que incluir al menos 10 de las comidas más beneficiosas para el cerebro y menos de cinco de las consideradas no saludables para nuestra actividad mental (nada de fritos, pasteles, mantequilla).Por supuesto, sí a alimentos ricos en nutrientes y antioxidantes capaces de reducir la inflamación, mantener las células sanas y mejorar la comunicación entre estas.Lo mejor: no es necesario seguir la dieta a raja tabla para que funcione.Cada uno puede acomodar esta dieta según necesidades, está más centrada en los efectos a largo plazo que en una pérdida de peso.- Una pieza de fruta al día- Una ensalada al día- Tres porciones de cereales integrales al día (pan, arroz o pasta)- Un vaso de vino al día- 30 gramos de nueces ou otros frutos secos diferentes al día- Legumbres cada dos días- Una ración de frutos rojos dos días a la semana- Pollo dos veces a la semana.- Pescado al menos una vez a la semana.