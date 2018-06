Alemania le gana a Arabia Saudita pero no convence

Alemania derrotó 2-1 a Arabia Saudita, este viernes en Leverkusen, en el último partido amistoso antes de viajar a Rusia para defender el título en el Mundial (14 junio-15 julio).



Timo Werner adelantó a la Mannschaft en el minuto 8 y un tanto en contra de Omar Othman en el 43 permitió a los de Joachim Löw afrontar con tranquilidad la segunda parte, en la que los saudíes pudieron acortar en la recta final, por medio de Taiseer Al Jassim (85).



Los alemanes debutarán en Rusia 2018 el 17 de junio ante México en Moscú, dentro de un grupo F que completan Suecia y Corea del Sur.



Arabia Saudita disputará el jueves el partido inaugural ante el anfitrión, Rusia, en un grupo A que completan Uruguay y Egipto.



SIGUE EL CAMINO DEL TRICOLOR



Durante el mes que dura la Copa del Mundo, la vida cotidiana no es la misma. Hay que anticipar ciertos detalles por si los partidos ocurren mientras estás en el trabajo o en tu merecido día de descanso. Y si se trata de la Selección Mexicana, es buen momento para planear esa escapada de 90 minutos, porque dos de los tres partidos ocurrirán por la mañana y en horario laboral. Por eso, te compartimos la agenda tricolor en la fase de grupos:



Alemania vs México

Domingo 17 de junio 10:00 horas

Televisa, TV Azteca, Sky



Corea del Sur vs México

Lunes 23 de junio 10:00 horas

Televisa, TVAzteca y SKY



México vs Suecia

Viernes 27 de junio 09:00 horas

Televisa, TVAzteca y SKY