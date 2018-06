Fichaje de Ángel Sepúlveda, el último golpe a Matías Almeyda



A muchos acionados del Guadalajara no les ha parecido tan mala la contratación del delantero Ángel Sepúlveda, quien proviene del Morelia, ha hecho varios goles en la Liga MX y hasta ha sido convocado —no muchas veces— a la Selección Mexicana, pero la realidad es que este movimiento es otro golpe bajo de la directiva rojiblanca al entrenador argentino Matías Almeyda.



En los dos más recientes periodos de transferencia, Sepúlveda fue ofrecido a las Chivas, pero el Pelado había sido tajante en que es un futbolista que no le convence. Pues a unas horas de que vuelva a México lo han chado, así es que la novela seguirá y el sudamericano tiene otro motivo para irse.



Enrique Bonilla al Mundial, mientras el Ascenso MX es caos



Los adeudos y las diversas irregularidades que existen en el Ascenso MX parecen no importar demasiado a Enrique Bonilla, quien es presidente de la Liga MX, pero también de la división inmediata inferior. Y para muestra, lo sucedido ayer. Mientras se efectuaba el Régimen de Transferencias en Cancún, el directivo tomó un avión hacia la Ciudad de México y luego un par que lo llevaron hasta Rusia, donde presenciará la Copa del Mundo.



La situación no sería tan llamativa, de no ser porque en el Ascenso MX hay varios clubes, como el Atlante, que deben meses de salario a sus futbolistas y se les dejó participar en el Draft, pese a que no debieron hacerlo, pero como ya se iba de viaje...