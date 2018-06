Los Warriors quieren barrida; Cavs, sobrevivir

Ningún equipo se ha levantado de un 0-3 en las Finales de la NBA y menos cuando enfrente está un auténtico equipo de estrellas como los Warriors.

Sin embargo, los Cavaliers apelan a LeBron James, quien no quiere despedirse de Cleveland con una barrida hoy en casa.

Un nuevo triunfo coronará a Warriors de Golden State y la primera victoria de los Cavaliers dará suspenso a la serie.

“Estamos listos para luchar al máximo. Cuando lo das todo en el campo, no hay nada de lo que uno se pueda sentir mal, porque estás en paz contigo mismo y el resto de los compañeros, comentó Tristan Thompson.

El delantero recordó que en junio pasado los Cavaliers perdieron el tercer partido ante los Warriors con otra canasta decisiva del alero Kevin Durant y en el cuarto lo ganaron por paliza de 137-116.

El escolta J.R. Smith afirmó que nadie está eliminado en las Finales y por lo tanto su equipo sigue en la lucha “seguimos en la competición y eso es lo único que vale”.

“Si volvemos a cometer los errores de comunicación, concentración y tiros, ya sabremos el resultado”, dijo James.

El juego comienza a las 20 horas, con la afición de los Warriors esperando el sexto título y la de Cavs buscando oxígeno.

We tag along with @KerithBurke as she makes the trip to Cleveland for Game 3 of the #NBAFinals. #StrengthInNumbers pic.twitter.com/d3PUle5mDe