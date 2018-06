Matías Almeyda llega a Guadalajara para definir su futuro

2018-06-08 12:21:59 | EL UNIVERSAL | Guadalajara, Jalisco.

El técnico hablará con el equipo, luego con la dirigencia para posteriormente emitir una conferencia de prensa.

Su cometido se cumplió, logró que cuerpo técnico, jugadores y afición, fueran una familia. Foto: Especial.



Alrededor de 100 personas se dieron cita al aeropuerto de Guadalajara para recibir a Matías Almeyda, quien dejó claro que una vez que hable con su plantilla y directiva, dará una conferencia de prensa para anunciar o no su continuidad como técnico del Rebaño.

"Hay que esperar primero tengo que resolver este tema que tenemos y después veremos. Agradecerles a todos ellos, soy un agradecido", señaló, al momento que era custodiado por elementos de seguridad de Chivas.

Lamentó que su continuidad se haya convertido en una novela, porque lo que menos quiere es que el club esté envuelto en problemas, que se hablen cosas negativas y agradeció a toda la gente que le ha mostrado su apoyo por las redes sociales.

"Estuve siguiendo toda la telenovela por las redes sociales y el apoyo de la gente y los jugadores soy un agradecido es algo que me ha emocionado y que no me voy a olvidar nunca en mi vida de todo eso".

Le da gusto, dijo, que por medio del futbol mucha gente le diga que ha pasado muchas alegrías. Su cometido se cumplió, logró que cuerpo técnico, jugadores y afición, fueran una familia.

"Es lo que hemos generado durante todo este tiempo algo bueno en chivas un chivas ganador un chivas que ha competido en todos los torneos creo que por intermedio del fútbol hacer felices a las personas".

El técnico hablará con el equipo, luego con la dirigencia para posteriormente emitir una conferencia de prensa.