No cometimos ninguna indisciplina: Andrés Guardado

2018-06-08 14:14:45 | EL UNIVERSAL

El jugador de la Selección Mexicana habló sobre la polémica fiesta que tuvieron algunos de sus compañeros.

Foto: El Universal.



Andrés Guardado uno de los líderes de la Selección Nacional Mexicana asegura: "No cometimos ninguna indisciplina, estábamos en nuestro tiempo libre". Esto en referencia a la esta de los seleccionados que fue revelada por una revista de espectáculos.



"Antes que jugadores de futbol somos personas y tenemos derecho a hacer lo que queremos en nuestros tiempos libres", dijo el volante.



JuanCarlosOsorio sabía de la polémica fiesta



El técnico colombiano fue claro sobre la polémica esta de algunos seleccionados y destacó la honestidad de sus jugadores.



Eso sí,aceptó que lo sucedido, puede afectar en la cancha, "cuando una situación así se presenta en el aspecto personal, pues puede afectar. Hay que estar bien mentalemente y en tu vida personal para estar bien en la cancha".



Asegura que el grupo, al nal al de cuentas, "está tranquilo. (Héctor) Herrera que se fue para arreglar su problema, está de regreso, eso está muy bien y es lo que nos interesa".



Al nal armó: "No hemos hecho indisciplina porque no estábamos dentro de la concentración. El grupo está muy unido y al nal es lo que vale".