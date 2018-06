Velázquez no quería salir de Cruz Azul

Para el argentino Julián Velázquez es “amargo” y una “injusticia” el tener que irse de Cruz Azul, luego de ser negociado por los Xolos, en el draft rumbo al Apertura 2018.

“Obviamente que me queda un sabor amargo, porque no quería irme de Cruz Azul. La verdad es que me sentía muy cómodo y muy tranquilo”, dijo el defensa a Televisa. “Lo vi injusto”.

Pero es parte del futbol, reflexionó el nacido en Corrientes, Argentina, y acepta que le queda la espinita de alzar un título con los cementeros. “Teníamos un desafío enorme: Quería ayudar a Cruz Azul a poder lograr el ansiado título. No se dio. Siempre me brindé para todo, así que en ese sentido estoy tranquilo y sin reproches”.

Por ahora, no le queda más que irse agradecido.

“Necesitaba una oportunidad más, pero agradecido con Cruz Azul porque me dio una oportunidad. Siempre me brindé”, atizó el central de 27 años de edad.

Julián llegó al futbol mexicano en 2016, como refuerzo de La Máquina, y estuvo bajo las órdenes de los técnicos Tomás Boy, Paco Jémez y Pedro Caixinha.

En el torneo anterior, disputó 11 partidos de Liga, en los que fue titular en nueve ocasiones. Incluso, marcó un gol que ayudó al triunfo de los celestes sobre los Tiburones Rojos de Veracruz (1-2), el pasado 29 de abril.

“No pude hablar con [Ricardo] Peláez, pero sí lo hice con Pedro [Caixinha]”, él me dijo sobre la lista de transferibles... lo acepté, agradecí que me haya avisado.

“Ahora lo mío es pensar en Tijuana, ya lo de Cruz Azul es pasado. Me concentraré en lo que es el club, tratar de adaptarme lo más rápido y comenzar jugando”, finalizó el zaguero.

Para el segundo semestre de 2018, donde Cruz Azul competirá en Liga y Copa, las bajas confirmadas por el momento son las de Carlos el Gullit Peña (a Necaxa), Omar Mendoza (Tijuana), Carlos Fierro (Morelia), Víctor Zúñiga (Mérida), Rosario Cota y Martín Rodríguez (ambos a Pumas).