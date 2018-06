El mexicano afronta el reto de quedar por delante de los Mclaren, Renault y Haas

Sergio 'Checo' Pérez afronta el reto de quedar por delante de los Mclaren, Renault y Haas y, por qué no, aprovechar un error de los primeros lugares para llegar a podio del Gran Premio de Canadá 2018.

El año pasado quedó en 5to lugar por lo que tiene confianza de hacer una buena carrera.

El piloto mexicano, no participó en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Canadá. El conductor de Force India cedió su lugar al local, Nicholas Latifi. Latifi quedó en la posición número 19.

En las segundas prácticas que se están llevando a cabo en este momento se encuentra en la posición número 17.

