Grupo universidad pagó 50 mdp por candidaturas en Morena: Sergio Baños

Sergio Baños Rubio, candidato común por el PRI, PVEM, PES y Nueva Alianza, acusó que el grupo universidad, que encabeza Gerardo Sosa Castelán, compró por 50 millones de pesos la postulación de las candidaturas a diputados locales en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).“Humberto, hablas de transparencia y cero corrupción pero el grupo universidad que te respalda pagó 50 millones de pesos por las candidaturas… mis respetos a Morena y no se vale que jueguen con la población”, dijo el candidato por la diputación local de Pachuca 13.En respuesta, Humberto Veras Godoy, candidato a la diputación por Morena, dijo que su contrincante se vio beneficiado por el gobierno de Hidalgo al otorgarle 11 millones de pesos, sin licitación, para hacer útiles escolares.También, recordó los desfalcos en Hidalgo, en el área educativa y de salud, por el anterior mandatario hidalguense Francisco Olvera Ruíz por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.En uso de réplica, Baños Rubio llamó “títere de Gerardo Sosa”, al también exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y tachó como “corruptos” y “chapulínes” al grupo político de la casa de estudios al recordar que “han brincado del PRI, PAN, PSD, Movimiento Ciudadano y ahora en Morena”.“No caigas como los demás… no seas un títere (Humberto), hoy venimos a trabajar y a mí no me pueden tachar de corrupto. Agradezco que se haya fijado en nosotros, la Cámara Nacional de Comercio, que somos empresas hidalguense para elaborar los cuadernos… oriéntese bien, pues, me estas difamando”, advirtió Baños Rubio a Humberto Veras.En el debate, la candidata María Guadalupe Rodríguez Uribe de la coalición Por Hidalgo al Frente (PAN-PRD) habló de sus propuestas como la de flexibilizar horarios para evitar la deserción escolar en secundaria, o incuso, incentivar el uso de la tecnología.Lo anterior ocurrió durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo en sus instalaciones, en el que sólo asistieron tres de los cinco candidatos.No asistieron a este ejercicio Salvador Sánchez Aguilar, del Partido del Trabajo y Verónica Cruz de la Cruz, de Movimiento Ciudadano.