Candidato a diputado responde a Coparmex: no habrá negociaciones

"Hoy vengo a decirle a las empresas: no hay acuerdos, no habrá negociaciones...en Atotonilco no recibimos órdenes", señaló el candidato de Morena a la diputación federal del distrito 5, Julio César Ángeles Mendoza, en respuesta a las declaraciones de la Coparmex Hidalgo.

En rueda de prensa, el también alcalde con licencia de Atotonilco de Tula sentenció que no permitirá que personas ajenas se entrometan en un asunto que compete solo al municipio y a los empresarios.

"Vino un señor de Coparmex, que es un sindicato patronal de las empresas, a decir que da seis días para que el presidente (municipal de Atotonilco de Tula) se presente, yo le digo: te doy un minuto para que te vayas" (sic), manifestó Ángeles Mendoza.

Asimismo, recalcó que el asunto de los valores catastrales está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que para mediados de julio saldrán las sentencias y entonces las empresas van a tener que pagar lo que deben pagar.

Costos avalados por el Instituto Catastral del estado de Hidalgo y que en el Congreso Local no se quiso aprobar.

Dijo que cuenta con el respaldo del gobernador, Omar Fayad Meneses, quien le dijo que las empresas deben pagar lo justo.

Recalcó que una vez que regrese de alcalde, todas las negociaciones que haga con las empresas serán públicas para que los empresarios no digan que les piden cosas fuera de la ley.

"Las empresas saben que lo que están diciendo es mentira, todos los ciudadanos pagamos en promedio siete veces más que las empresas en predial cuando utilizamos nuestra casa para vivir y ellos la utilizan para hacer riqueza" refirió.

Incluso contó que el caso de la empresa que está promoviendo todo el asunto (Cemex), se le hizo auditoría y se revisó el terreno ya que pagan predial por poco más de 300 hectáreas cuando en realidad tienen alrededor de 800.

Lo que significa que Cemex ha evadido impuestos por alrededor de 450 hectáreas durante 60 años, dijo.

"Hoy vienen a decir que quieren ir pagando de manera parcial, señores no, no va a haber este tipo de consideraciones, tienen que pagar lo que tengan que pagar, si dicen que se van, que se vayan, no pasa nada", sentenció.

Finalmente, recalcó que no le preocupa los empleos que se puedan perder en el supuesto de que se vayan las empresas ya que consideró que son muy pocos y si las empresas pagaran sus impuestos como es debido, los beneficiados son todos los habitantes de Atotonilco.