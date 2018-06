Meade se compromete con piedadenses

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato a la presidencia de la República por la coalición ‘Todos Por México’, José Antonio Meade Kuribreña, visitó ayer varios municipios michoacanos, entre ellos La Piedad, en donde dio a conocer sus propuestas.Atender las necesidades del campo, construir una autopista La Piedad-Zamora, sanear el Río Lerma, brindar apoyo a las mujeres emprendedoras, así como a los niños con mejores escuelas, fueron parte de sus compromisos con los piedadenses.En su discurso en la plaza principal expresó que conoce la región de La Piedad, por lo que reiteró su compromiso de sanear el Río Lerma, para ya no tener esta contaminación.Aseveró que otro compromiso será la construcción, no de una carretera, sino de una autopista entre La Piedad y Zamora, ya que es necesario por la actividad económica que existe entre ambos municipios.También habló de apoyar al campo, así como a los ganaderos porqueRefirió que en el municipio no deben faltar clínicas bien equipadas, por lo que se comprometió a que tambiénReferente a los jóvenes, Meade dijo que les dará las facilidades para que terminen la preparatoria y se sigan preparando con estudios superiores y encuentren un buen trabajo; mientras que para las mujeres emprendedoras les aseguró que contarán con el apoyo con guarderías infantiles, a los niños con becas, y para los adultos, estancias.Antes de la llegada del candidato a la plaza principal, algunas de las calles del Centro fueron obstruídas debido a que llegaron camionetas con baños móviles y tuvieron que bajarlas en esta zona.