No dejan entrar a niños a la escuela

A varios alumnos de la primaria Vasco de Quiroga no se les permitió el paso a la escuela debido a que los papás no cumplieron con faenas escolares.Padres de familia se inconformaron debido a que se les negó el paso a sus hijos y fueron regresados a sus casas. Indicaron que el argumento que dieron los maestros y la Directora, fue que los papás no cumplieron con las faenas que previamente se les habían solicitado.Una de las mamás señaló que la mayoría de los padres a los que se les citó, tienen apoyo federal de Prospera y por eso deben cumplir con algunas tareas.dijo una mamá.Otra madre de familia aseguró que se cometen muchas injusticias en ese plantel y temen que se tomen represalias con los niños o que al final del año se les retenga algún documento, por esta situación.La directora Verónica Parra, indicó que sí se citó a los padres de familia para que realizarán algunas tareas, ya que próximamente se realizará la semana deportiva ydijo.Aseguró que son contadas las madres que no acudieron, ya que saben que deben involucrarse en la escuela de sus hijos para el beneficio de ellos.dijo.Recordó que se citaría a todos los padres pero se comenzó por los de sexto y por los que tienen dicho apoyo federal, ya que dijo