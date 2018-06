Fiera de joyitas y promesas

2018-06-08 09:53:55 | LUIS GERARDO LUGO

A La Fiera le cargaron varias joyitas en el cuello para el siguiente torneo, pero también lleva promesas que esperamos se hagan una realidad

Las otras dos joyas que agarró el León son Aquino y Moreno. Foto: Especial.



A reserva de lo que aún puedan traer del extranjero, fueron un regreso y siete altas que el León hizo oficiales en el Draft, resaltando las de Rodolfo Cota, William Tesillo, Pedro Aquino y Yairo Moreno.

Cota pinta para ser el titular como portero de La Fiera gracias al desempeño que tuvo con Chivas, incluso siendo campeón de Liga hace un año. Por algo se le trajo, pues si bien el ‘Presi’ esmeralda dijo que en este club se cuentan hoy a tres arqueros que en cualquier otro equipo pueden ser titulares, lo curioso es que Yarbrough ya no convencía a muchos de que eso sea verdad. Felipe mejor huyó al ascenso.

El colombiano Tesillo quedó a un tris del Mundial, suple a Burdisso y viene a reforzar la línea más vulnerable del torneo anterior.

Sin embargo, considero que en este punto lo que más reforzará a la Fiera es el regreso de Nacho González al recuperarse de su lesión. Bueno, si inexplicablemente se dijo esto con Burbano, por qué no hacerlo con alguien que siempre se ha entregado al cien.

Las otras dos joyas que agarró el León son Aquino y Moreno. El primero estará en Rusia con Perú siendo parte de una generación inca que agrada.

Aquino, que ya pasó por la Liga MX aunque estuvo en un equipo tan malo que descendió, ahora tendrá la oportunidad de mostrar su calidad como fiera y no de lobo.

Sobre Yairo las expectativas son altas, viene a explotar la banda izquierda donde podrá plasmar su trato con la pelota y los detalles de sacrificio que tiene para ayudar en la recuperación, cualidades que en el Rifle vimos a veces sí y a veces no.

El que se fue del León por la puerta de atrás y ahora vuelve como hijo pródigo es Leo López. Tras quedar subcampeón, el Toluca no lo compró por su alto precio y reportará con el técnico que lo rechazó en su momento.

Para Leo será una empresa difícil adueñarse aquí de una titularidad que sí tuvo con los Diablos porque en teoría pelearía el puesto con Aquino para acompañar a Mejía en el medio campo.

Pero también hay ciertas dudas en varios fichajes que por ahora no van más allá de ser puras promesas.

Para disputarle el lugar a Fernando Navarro, Miguel Velázquez llega a la Primera proveniente de Mineros y a sus 27 años lo que debe prometer es no ser otro Claudio González, con buenas hechuras pero en la banca, pues de novato ya no tiene nada.

Juan Calero, que carga consigo la figura de su padre Miguel y sin haber tenido minutos en la Liga pasada, debe prometer no ser un Mauro Lainez o un Alan Cervantes, jóvenes que se fueron sin pena ni gloria.

Del atacante paraguayo Walter González, que viene de jugar sólo dos partidos como titular con Pachuca y sin goles, sólo esperamos que se comprometa a no ser un Donovan o un Barnes, que dicho sea de paso, de ellos esperamos que prometan estar más activos… aunque sea en la tribuna, pues no los vislumbramos en otro lado.