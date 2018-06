Candidatos se comprometen con la ciudadanía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Reestructurar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y hasta usar la ‘oruga’ fueron algunas de las promesas que hicieron ayer los candidatos a la alcaldía de León en el debate ciudadano.La sorpresa en el foro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) y Coparmex León, fue una serie de preguntas dicotómicas, es decir cortas, a los cinco candidatos asistentes.Uno de los temas predominantes fue la movilidad en la ciudad así como el incremento de vehículos y la contaminación.En una primera ronda de propuestas, la candidata del PRD, Guadalupe Torres Rea señaló la urgencia de incrementar las campañas para la verificación vehicular.Mientras que el abanderado del Verde, Sergio Contreras Guerrero, aseguró que el problema es que el transporte público circule por calles sin pavimentar.Pero, aunque se trataba de un tema ambiental, el ex regidor no se quedó con las ganas de cuestionar al alcalde con licencia, Héctor López Santillana, la razón por la que calificó con 9 la seguridad de León, en un medio de comunicación.¿Por qué calificaste con 9, respóndenos Héctor?El candidato del PRI, Clemente Villalpando, propuso el programa ‘Eco bici’: “Vamos a lograr una cobertura, (en un año) entregar el número de 5 mil bicicletas, tener la capacidad de ciclovías”, señaló.Hay que recordar que el proyecto de Bici Pública viene en planeación desde la administración de Bárbara Botello Santibáñez y que luego retomó Héctor López Santillana.Este último aprovechó el debate para asegurar que será este mismo año cuando arranque dicho proyecto.En las mejoras requeridas al transporte público, el panista se comprometió a finalizar la quinta etapa del SIT, pero además dijo, que de llegar a ser reelecto usará el transporte.Más adelante pero en el mismo tema, la moderadora cuestionó: ¿Habrá aumento de tarifa en el transporte?, López Santillana quiso dar una explicación pero se le insistió y aseguró que no.Contreras Guerrero por su parte habló de una reestructura total al SIT.lanzó.Clemente Villalpando incluso mostró un acuerdo para que todos los candidatos se comprometieran a no subir la tarifa.Cabe destacar que los otros dos contendientes, Daniel Malacara Doblado de Movimiento Ciudadano y Óscar