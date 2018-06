Hacen su agosto con pipas, cobran hasta el triple

“Mire tenemos que esperar hasta más de una hora en cargar el agua. Hay fila de pipas para abastecernos, y a eso hay que agregarle la distancia y que son calles sin pavimentar y que no son de fácil acceso”, señala Erasmo Morales, pipero.



“El agua es oro molido. Hay mucha demanda de agua en colonias altas en la zona poniente de la ciudad, como es Piletas, San Juan Bosco, Las Joyas, pues está fallando el servicio de agua de Sapal. Hay colonias que tienen hasta 3 días sin agua, y Sapal no lo quiere reconocer”, subraya Manuel Estrada, pipero.



“Es agua que sale del pozo directamente. Es agua limpia, pero no potable”, agrega Manuel.



“Las pipas Municipales surten dos veces por semana. El consumo de agua es alto y hay que pagar 10 pesos por llenar barriles. No hay un control en los precios y los pobres tenemos que pagar más”, señala Juana María Rocha, de la colonia La India.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los que más sufren son los más pobres que viven en colonias altas, donde las pipas no quieren subir, aduciendo que es muy pesado llevar el agua hasta allá.dependiendo de la distancia, peroEn la ciudad hay diversas áreas donde se abastecen de agua los piperos.El agua que distribuyen no es potable, pero no se advierte a los consumidores.Sin embargo,y otro tanto para distribuir agua potable a colonias donde hay problemas de abasto, pero son insuficientes para atender la demanda.El costo para abastecer barriles es de 5 pesos, si son pipas municipales, pero suben hasta 10 pesos de particulares.