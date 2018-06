También señalaron que las plantas de distribución y equipos tienen más de dos años que no les dan el mantenimiento que se les daba año con año, en temporada de Semana Santa.

ahora la operación quedó en manos de personas inexpertas que aplican su propio criterio para el reparto de agua en la ciudad.



El actual gerente encargado de la distribución de agua en Sapal, Marcos Loza, es quien a su criterio realiza la distribución de agua, según se dio a conocer.



“Es el que hace y distribuye el agua de acuerdo a la que se produce. Pero hay que tener la visión de todo y saber el consumo que se tiene y no actuar con un criterio personal”, dijo un experto relacionado a Sapal.



Es por ello que a su criterio se da abasto de agua por hora a colonias, “pero así no rinde el agua. Cada tanque de distribuidor tiene una zona de influencian de colonias. En una misma colonia, como Chapalita, hay zonas altas y bajas, y sin solo dan 3 o 4 horas a una colonia, lo más seguro es que las zonas altas se quedarán sin agua”, señaló un experto relacionado a Sapal.

El dar agua sólo por horas genera también problemas de baja de presión. No se puede recuperar y llegar a zonas altas.



“Se tiene que hacer una redistribución y análisis. Piletas es una de las zonas más críticas y que se debe manejar por zonas”, explicó.



“El problema del desabasto en colonias es que están manejando mal la distribución de agua”, señaló el experto.

Falló Sapal en la distribución de agua potable en la ciudad, lo que ha generado el desabasto en más de 50 colonias de la ciudad. y tienen tres o cuatro días sin líquido, sobre todo en Chapalita, San Juan Bosco, Piletas y Las Joyas.También se señala que, tras la salida de gente con experiencia en la distribución de agua,Se subrayó que desde hace por lo menos 20 años, se hizo la “arquitectura” de distribución de agua, pero ha crecido la demanda y el número de usuarios, yDe acuerdo a lo que tenía programado Sapal, en esta temporada de estiaje en la Zona Centro se abrían válvulas a las 5 de la mañana y se cerraba a las 6 u 8 de la noche, hasta que se abastecían los aljibes. Luego se comenzaba a subir el agua a las zonas alta durante la noche.Se puntualizó queSe destacó queTambién seAunque el director de Sapal,en la ciudad para que ésta llegue a las colonias donde hay problemas

Leonardo Lino Briones, director de Sapal



“Sapal esta abasteciendo por hora y por zonas. Están disminuyendo las salidas de los tanques de abasto, y esto no opera porque son canales más reducidos y tardan en llenarse más los depósitos. También han reducido las tuberías de distribución en las colonias, según esto para llevar un mejor control y les está resultando contraproducente”, subrayó el experto.

Sapal busca copiar modelos de ciudades como Saltillo, donde las zonas son más pequeñas y las condiciones hidrológicas.



La falta de control en válvulas de distribución es lo que está generando un caos de falta de agua en la ciudad, sin embargo Sapal no lo ha querido reconocer.



“En realidad el problema de distribución de agua. El hecho de redireccionar la distribución del agua genera que por llevar agua a colonias donde no la hay, tienen cortar el abasto a otras, y al rato se va a tener un caos”, dijo.

no son 39 las que tienen problemas de abasto, sino que supera las 100.



“Esto independiente de la temporada de calor, de que se incremente el consumo un 15%. El problema mayor es que se está haciendo un mal manejo de la distribución”, aclaró.

Reconoce Gobierno que Sapal falló en informar a leoneses

Se señaló queSeñaló el experto quey no desvelarlos toda la noche.Se puntualizó que Sapal tiene un patrón de abasto en 1 mil 500 colonias, por lo que se estima queSapal ya no informa cuando se tienen problemas de desabastos en las zonas, tampoco de fallas en plantas de rembombeo y pozos, lo que está generando una crisis mayor en el abasto de agua de León.Se puntualizó que en el área de distribución y de operación, en los dos últimos años, han despedido o se han jubilado por lo menos 30 personas que eran los que tenían el control del agua.y a tiempo a los ciudadanos para que tomaran previsiones.

Luis Ernesto Ayala, presidente municipal

Descartó que se trate de una falta de planeación de la distrinución al interior de la paramunicipal



“Esta mañana hice un recorrido y fue al tanque que está en Cerrito de Jerez para que me explicaran la problemática del abasto de agua, sí efectivamente por el calor hay un sobreconsumo, pero el problema es que no han comunicado de manera adecuada a los ciudadanos.



“Sí están surtiendo agua en algunas colonia en determinadas horas pero si el ciudadano no sabe, no se da cuenta de que llega el agua, perciben que no hay agua (...) No percibo una falta de planeación, pero sí de comunicación adecuada para decirle a la gente sí tenemos un problema porque esto se presenta año con año”, afirmó Ayala Torres.

por ahora la prioridad es resolver el problema y aseguró que dio la indicación para que a partir de hoy



“Es problema es de comunicación, así lo percibí, hay un problema de desabasto, sin embargo creo que dentro de los próximos días esto se puede regularizar”, mencionó.



“Así es, fui muy duro en ese sentido y precisamente derivado de eso hoy estuve en ese tanque y me fui a la parte norte, personalmente voy a estar supervisando esto, no voy a soltar el tema porque es un problema serio y ellos Sapal lo deben atender”, confirmó el Presidente municipal.

Colonias que han reportado haber tenido problemas con agua



-Pedregal de Echeveste

- Paseo de las Torres

-Los Naranjos

-Colinas de Plata

-Torres del Sur

-Villa Magna

-Haciendas de Ibarrilla

-Granada

-Alameda de la Presa

-Las Joyas

-Balcones de la Presa

-San Javier

-Chapalita

-Hilamas

-Oriental

-Castello Residencial

-Los Ángeles 1

-Arboledas de los Castillos

-Los Murales

-Arboledas de la Luz

-Vista Hermosa

-Valle de San Bernardo

- La Pera Residencial

-Presitas

-Vibar

-Loma Dorada

-Granjeno Plus

-Los Murales II

–Villas de San Nicolás

-Barrio de Guadalupe

–Hacienda San José

-Balcones de la Joya

-Brisas del Campestre

-Obrera

-Porta Toscana

-Real los Murales

-Los Castillos

-El Mirador

-Jardines de Jerez I sección

-Fuentes del Valle

-Paseos del Country

-Bosques De San Juan

-Haciendas del Carmen II

-Campo Palmira

-Gran Jardín

- El Molino

-Bosques de la Presa

-Real Providencia

-Rivera de la Presa

- Prado Hermoso

- San Juan Bosco

-Villa Magna

-Valle de León

-Punta Nogal

-Real de León

-Haciendas de Guadalupe

-Castello Residencial

-San Javier

-Valle de Señora

-San Miguel

-Paseos de la Pradera

-La Selva

-Piletas

-Villas de Palermo

-El Consuelo

-8 de Marzo

-Convive

-Jardines de San Juan

-Real de San Antonio

-San José el Alto

-San Pedro de los Hernández

-Altavista

-San Pablo

-Colonias de la Hacienda

-Cumbres de la Pradera

-Jardines de Oriente

-Ciudad Satélite

-Cibeles Residencial

-Las Trojes

-Valle Imperial

-Ibarrilla

-Villas de la Luz

-Jolguaber

-La Foresta

-Jardines de los Naranjos

-Valle del Real

Villas de Nuestra Señora de la Luz 3

Valle Delta

León 1

Urbivilla del Roble

Lomas de los Olivos

El Duraznal

San Isidro

La Condesa

Puerta Dorada

San Miguel de Rentería

Villa la Rioja

Los Manantiales

Brisas del Vergel

100.- León 2

100.- León 2

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y reiteró que Sapal no supo informar a tiempo a los leoneses.También señaló quey prevén que se la distribución se regularice lo más pronto posible, se prevé que en un máximo de tres semanas.El edil no descartó que se tomen medidas o sanciones a los funcionarios debido que no proporcionaron la información a la población, pero señaló que,, se haga público el detalle de las colonias afectadas y los horarios en los que tendrán agua mientras concluye la temporada de estiaje.El pasado jueves por la tarde el alcalde y regidores del PANRegidores que participaron en esa reunión confirmaron a am que hubo un fuerte llamado de atención a los directivos de la paramunicipal debido al problema que se está presentando en más de 100 colonias.