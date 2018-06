Se roban agua en Alameda de la Presa debido a racionamiento

“La otra vez compré por pipa, me costó 200 pesos llenar mi tinaco, se la robaron con mangueras por la noche, al día siguiente estaba vació, fueron vecinos de la otra cuadra pero no pude ver quién”, explicó Víctor Hugo González.



“Se sabe que algunos vecinos lo hacen, pero aparte del recibo que se paga a tiempo, se tiene que pagar también la pipa por agua que no llega”, explicó Rocío Montes, vecina de la zona que cuenta con un tanque elevado para almacenar agua.



“Llevo cuatro años viviendo aquí. De diciembre a la fecha la preferencia por llevar servicio a vecinos del Molino nos deja sin agua, ya tenemos 21 días, y me levanto a las 5 de la mañana para agarrar agua que es cuando sale, no sólo yo, varias casas también”, explicó Cynthia Elizabeth Méndez.

La escasez de agua provocada por Sapal, debido al racionamiento de agua en varias colonias de León, generó que entreLa “sequía” de la zona tiene 3 semanas registrada, por la mañana hay flujo, se corta por la tarde incluso hay domicilios en los que no llega por baja presión.Pese a que la zona cuenta con un tanque elevado este no abastece a las familias que viven alrededor.Tener agua en el tinaco puede ir de 150 a 200 pesos, en algunos casos donde la urgencia de agua es grave, la, esto según comentarios de vecinos en Balcones de la Presa.De acuerdo con la versión de Sapal, se incrementó la producción de agua alrededor de 300 litros más por segundo en esta temporada de calor, aunque en muchas colonias no se refleja.En los patios de las casas se pueden ver garrafones, botes y tambos con agua almacenada, aunque no en todas las casas hay desabasto, la intermitencia del servicio deja a los vecinos con incertidumbre.am registró falta de agua Balcones de la Joya, Mirador Oriental, Villas de Santa Teresita, Vista Hermosa, Vibar y Balcones de la Presa II.